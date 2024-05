Aubrey Plaza powraca do świata Emily The Criminal. Film przerodzi się w serial telewizyjny

fot. IMDb

Legendary Television rozwija projekt oparty na filmie Emily the Criminal, w którym Aubrey Plaza grała tytułową rolę. Tym samym produkcja zostanie przekształcona w formę serialu telewizyjnego. Jednak nie zobaczymy Plazy na ekranie, lecz przejmie ona funkcje producenta wykonawczego. Ponownie reżyserem zostanie John Patton Ford.

Emily the Criminal - fabuła, produkcja, gdzie obejrzeć?

Najpewniej nadchodzący projekt nie zmieni znacząco fabuły filmu, który obserwował losy tytułowej bohaterki. Zdesperowana i zadłużona Emily (Plaza) angażuje się w oszustwa związane z kartami kredytowymi, co wciąga ją do przestępczego półświatka Los Angeles i prowadzi do śmiertelnych konsekwencji. W tej historii dużą rolę odgrywa jej pośrednik imieniem Youcef (w filmie zagrany przez Theo Rossiego). Wspólnie opracowywali plan przeniesienia swojego biznesu w Los Angeles na wyższy poziom.

Do obsady filmu należeli również Megalyn Echikunwoke oraz Gina Gershon.

Producentami tej produkcji byli Plaza, Tyler Davidson oraz Drew Sykes. Funkcje producentów wykonawczych sprawowali Kevin Flanigan, Dexter Blaff, Angus Wall, Kent Kubena, Lowell Shapiro oraz Mike Dill.

Film jest dostępny do wypożyczenia na platformie Amazon Prime Video oraz Canal+.