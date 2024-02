Emma Stone: nadchodzi kolejna współpraca z reżyserem Biednych Istot, dzięki którym ma nominację do Oscara?

foto. materiały prasowe

Wygląda na to, że Emma Stone dopiero co wygrała nagrodę BAFTA za występ w filmie Biedne Istoty Yorgosa Lanthimosa, za który dostała też zresztą nominację do Oscara, a już myśli o kolejnej współpracy z reżyserem. Jak donosi prestiżowy portal Variety, aktorka prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady remake'u Save the Green Planet.

Save the Green Planet:nowy projekt Yorgosa Lanthimosa

Projekt, o którym pisaliśmy już tutaj, to remake południowokoreańskiej komedii fantasy Save the Green Planet. Oryginał miał premierę w 2003 roku, a za reżyserię i scenariusz odpowiadał Joon-hwan Jang. Film zyskał miano kultowego i zdobył wiele nagród, między innymi na festiwalach fantasy w Bucheon, Buenos Aires i Brukseli. Historia opowiada o młodym niezrównoważonym psychicznie człowieku, który porywa i torturuje biznesmena, ponieważ uważa, że jest częścią inwazji obcych na Ziemię. Wierzy, że w ten sposób zdoła powstrzymać atak kosmitów na naszą planetę. W ten sposób rozpoczyna się swego rodzaju taniec pomiędzy porywaczem, ofiarą i detektywem.

To byłaby już szósta współpraca Emmy Stone i Yorgosa Lanthimosa. Oprócz wspomnianych Biednych Istot, wcześniej pracowali razem między innymi przy takich projektach jak Faworyta i Kinds of Kindness.

Emma Stone - ranking filmów według Rotten Tomatoes

