Igrzyska Śmierci - obsadzono młodego Coriolanusa Snowa w prequelu franczyzy

fot. materiały prasowe

Igrzyska Śmierci to franczyza, która jest oparta o książki Suzanne Collins. Opowiadają o Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), młodej kobiecie żyjącej w dystopijnej przyszłości. Co roku dwóch młodych ludzi z każdego z 12 dystryktów w nowej Ameryce, która nazywa się Panem, jest wybieranych do udziału w rozgrywce, w której może pozostać przy życiu tylko jeden uczestnik. Siostra Katniss została wylosowana do uczestnictwa w Głodowych Igrzyskach, ale bohaterka zgłosiła się, aby zająć jej miejsce i reprezentować swój dystrykt.

W 2020 roku Suzanne Collins wydała powieść pt. Ballada ptaków i węży, która opowiada o wydarzeniach sprzed Igrzysk Śmierci. Wytwórnia Lionsgate kupiła prawa do książki i tego samego roku ogłosiła jej filmową adaptację. Reżyserem został Francis Lawrence, który nakręcił wszystkie części franczyzy oprócz pierwszej odsłony. Za scenariusz odpowiada zdobywca Oscara za Małą Miss - Michael Arndt.

Ballada ptaków i węży opowiada o młodzieńczych latach przyszłego Prezydenta Panem - Coriolanusa Snowa. W Igrzyskach Śmierci w tę postać wcielał się Donald Sutherland, a w prequelu jego młodszą wersję zagra Tom Blyth, którego ostatnio mogliśmy oglądać w tytułowej roli w serialu Billy the Kid. Francis Lawrence tak wypowiada się o młodym aktorze:

Coriolanus Snow jest wieloma osobami — ocalałym, lojalnym przyjacielem, rzezimieszkiem, chłopakiem, który szybko się zakochuje, a także dogłębnie ambitnym młodym mężczyzną. Gra Toma pokazała nam złożoną niejednoznaczność tego młodzieńca, który kiedyś zostanie tyranem.

Tom Blyth (Billy the Kid)

Lionsgate podał opis fabuły nowego filmu, który wskazuje na to, że będzie wierny książce Collins:

Na wiele lat przed tym, jak został tyranicznym prezydentem Panem, 18-letni Coriolanus Snow jest ostatnią nadzieją dla jego podupadłego rodu, niegdyś dumnej rodziny, która wypadła z łask w powojennym Kapitolu. Zbliżają się 10. Głodowe Igrzyska, a młody Snow jest zaniepokojony, gdy zostaje mentorem Lucy Grey Baird, trybuta ze zubożałego 12. Dystryktu. Ale po tym, gdy Lucy Gray przyciągnęła całą uwagę Panem śpiewając wyzywającą piosenkę podczas ceremonii, Snow uważa, że mógłby przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść. Snow i Lucy, łącząc swoje umiejętności przyciągania uwagi otoczenia oraz nowoodkryte zmysły polityczne, ścigają się z czasem w walce o przetrwanie, aby ostatecznie ujawnić, kto jest ptakiem, a kto wężem.

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w połowie 2022 roku. Premiera filmu jest zaplanowana na listopad 2023 roku.