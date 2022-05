Pierwszy film animowany Rona Howarda trafi na Netflix

Źródło: Universal Pictures

The Shrinking of Treehorn będzie animowaną adaptacją powieści dla dzieci z 1971 roku o tym samym tytule autorstwa Florence Parry Heide, do której ilustracje wykonał Edward Gorey. Historia opowiada o chłopcu o imieniu Treehorn, który pewnego dnia zaczyna się kurczyć, czego nawet jego rodzice zdają się nie zauważać.

Adaptacją książki zajmie się Ron Howard, który ma na swoim koncie kilka znakomitych tytułów jak Piękny umysł, Apollo 13 czy Frost/Nixon. W ostatnim czasie filmowiec zajmował się głównie produkcją seriali. W kwietniu zadebiutował jego Under the Banner of Heaven, którego jest producentem wykonawczym. Za sprawą The Shrinking Of Treehorn Howard po raz pierwszy w swojej karierze wyreżyseruje animację. Adaptowany scenariusz do animowanego filmu napisał Rob Lieber (Piotruś Królik).

Serwis Deadline potwierdził, że The Shrinking Of Treehorn trafi na Netflix. Za produkcję będzie odpowiadać wytwórnia Howarda - Imagine Entertainment - oraz Animal Logic.

