Empyre pochłania Dom Pomysłów: złowrogie zombie w natarciu, a złoczyńcami okazali się [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

W uniwersum Marvela trwa komiksowy event Empyre. Jest on tak szeroko zakrojony, że rozciąga się na kilka osobnych serii. Ponieważ wiemy, że wzbudza zainteresowanie także wśród naszych czytelników, postanowiliśmy zebrać dla Was najważniejsze z ostatnich informacji ujawnionych w zeszytach Empyre #2 i Empyre: X-Men #1. Oto one:

Stojący na czele nieoczekiwanego sojusz ras Kree i Skrulli Hulking dowiedział się od przedstawiciela drugiej z nich, że jako władca zgodnie z przepowiednią będzie musiał zniszczyć jeden ze światów - najprawdopodobniej w tym przypadku chodzi o Ziemię. Jest to o tyle zaskakujące, że w chwili obecnej obie kosmiczne rasy zawarły sojusz z Avengers, jednocząc się w walce ze wspólnym wrogiem.

Prawdziwymi złoczyńcami wydarzenia okazała się jak do tej pory nastawiona pokojowo, roślino-podobna rasa Cotati ze swoim przywódcą o imieniu Quoi. Co ciekawe, w pierwszej odsłonie serii Mściciele z Iron Manem, Kapitanem Ameryką i Kapitan Marvel na czele bronili jej członków przed naciągającą armią Kree i Skrulli. Wiemy już jednak, że Cotati idzie o zasadzenie swoich nasion w kosmicznej skali tak, aby zbudować tytułowe Empyre - rasa prowadzi również natarcie na naszą planetę.

Tanalth, jeden z dowodzących rasy Kree, w uznaniu zasług Kapitan Marvel oficjalnie przekazał bohaterce funkcję Najwyższej Oskarżycielki. W dodatku otrzymała ona ten sam młot, którym w przeszłości dysponował Ronan.

Decyzja Tanaltha była konsekwencją postawy Carol Danvers, która, starając się ochronić ocalałych z ataku członków Kree i Skrulli, przepuściła przez swoje ciało potężną wiązkę energii emitowaną przez miecz Hulkinga - odbicie wiązki pozwoliło na powstrzymanie najeźdźców. Heroina mogła stracić życie; ostatecznie jednak przetrwała, a jej moce po całym zdarzeniu uległy jeszcze zwiększeniu.

Na Ziemi Scarlet Witch wskrzesiła całą armię zombie, która miała pomóc w walce z nacierającymi Cotati. Horda ta liczyła aż 16 mln mutantów zabitych w trakcie zagłady Genoshy - bohaterka chciała w ten sposób odkupić swoje winy popełnione w historii ukazanej w Rodzie M. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, w jaki sposób zombie będą teraz operować; przypomnijmy, że powoduje nimi nienasycone pragnienie pożerania kolejnych istot żyjących, w świecie Marvela sprowadzone często także do przejmowania mocy superbohaterów.

