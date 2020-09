End Of The World - Will Gluck oraz Chris Bremner stworzą nową komedię

fot. Sony

Sony Pictures zapowiedziało swój kolejny filmowy projekt. Nadchodząca produkcja, która jest na razie na początkowym etapie, będzie nosić tytuł End Of The World. Film zapowiedziano jako pełną akcji kumpelską komedię. Scenariusz zostanie napisany przez Willa Glucka oraz Chrisa Bremnera, a ten pierwszy obejmie również rolę reżysera. To, czego dokładnie dotyczyć będzie fabuła, pozostaje na razie tajemnicą.

End Of The World zostanie wyprodukowane przez Willa Glucka i Jodi Hildebrand oraz ich firmę Olive Bridge Entertainment.

Przypomnijmy, że Will Gluck ostatnio wyreżyserował film Piotruś Królik na podstawie scenariusza napisanego we współpracy z Robem Lieberem. Na początku roku 2021 będziemy mieć okazję oglądać drugą część króliczych przygód. Na swoim koncie Gluck ma również takie produkcje jak To tylko seks czy Łatwa dziewczyna. Natomiast Chris Bremner dla Sony Pictures napisał ostatnio Bad Boys for Life i pracuje obecnie nad kolejną częścią tegoż filmu.

Data premiery End Of The World nie jest jeszcze znana.