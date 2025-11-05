Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tak miało wyglądać Avengers 5. Iron Man jako złoczyńca i inne szczegóły Dynastii Kanga

W sieci pojawiło się podsumowanie planów Marvela na film Avengers 5, który posiadał podtytuł Dynastia Kanga. Ostatecznie niezrealizowany projekt MCU mógł przedstawić Iron Mana jako złoczyńcę i inne zaskakujące rozwiązania fabularne.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Dynastia Kanga avengers MCU
Avengers 5 Marvel/ScreenRant
Reklama

W ostatnim czasie do sieci trafia mnóstwo informacji na temat pomysłów, które Marvel zamierzał zrealizować w filmie Avengers 5. Przypomnijmy, że produkcja o podtytule Dynastia Kanga miała być podsumowaniem Sagi Multiwersum - Dom Pomysłów musiał jednak zmienić swoje plany po zwolnieniu Jonathana Majorsa. Dzięki rewelacjom scenarzysty Michaela Waldrona i raportom scooperów wiemy już, jak mogła wyglądać produkcja.

Serwis Comic Book Movie postanowił zebrać w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe doniesienia związane z Avengers 5: plotki, spekulacje, słowa twórców i inne raporty. Wynika z nich, że na ekranie mogliśmy zobaczyć choćby Iron Mana w roli złoczyńcy, bitwy Kangów czy Spider-Mana jako jedną z najważniejszych postaci ekranowej historii. Na tym jednak nie koniec:

Avengers 5 - tak miała wyglądać Dynastia Kanga

Drużyna Avengersów miała początkowo zetrzeć się z trzema wariantami Kanga pokazanymi w scenie po napisach Kwantomanii: Immortusem, Szkarłatnym Centurionem i Ramą-Tutem. W pewnym momencie historii pojawiłby się w niej wracający do żywych Zdobywca (ten sam, którego oglądalibyśmy w Kwantomanii), który najpierw pokonałby swoje inne wcielenia, a następnie został Tym, Który Trwa. Wszystko to doprowadziłoby do upadku multiwersum w jego dotychczasowej formie.

arrow-left
Drużyna Avengersów miała początkowo zetrzeć się z trzema wariantami Kanga pokazanymi w scenie po napisach Kwantomanii: Immortusem, Szkarłatnym Centurionem i Ramą-Tutem. W pewnym momencie historii pojawiłby się w niej wracający do żywych Zdobywca (ten sam, którego oglądalibyśmy w Kwantomanii), który najpierw pokonałby swoje inne wcielenia, a następnie został Tym, Który Trwa. Wszystko to doprowadziłoby do upadku multiwersum w jego dotychczasowej formie.
fot. Marvel
arrow-right

Dajcie nam w komentarzach znać, jakie są Wasze odczucia co do historii, którą pierwotnie zamierzał wykorzystać na ekranie Marvel. Czy Waszym zdaniem Doomsday może przebić skalą i rozmachem The Kang Dynasty? Czy jednak nieco żałujecie, że druga z tych produkcji już nigdy nie powstanie?

Kang Zdobywca - kim jest niedoszły następca Thanosa w MCU? Historia, moce, ciekawostki

arrow-left Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy. Źródło: Marvel arrow-right
Kluczowym dla zrozumienia znaczenia Kanga Zdobywcy dla uniwersum Marvela zagadnieniem jest to, że w jego przypadku mówimy nie o jednej, a o wielu postaciach, będących de facto różnymi wersjami Kanga. Pod tym przydomkiem w komiksach debiutował on we wrześniu 1964 roku w zeszycie „Avengers #8”, a jego twórcami byli Stan Lee i Jack Kirby. Niecały rok wcześniej w zeszycie „Fantastic Four #19” pojawił się jednak faraon Rama-Tut, inna wersja złoczyńcy.
Sam Kang urodził się w XXXI wieku jako Nathaniel Richards, prawdopodobny potomek (lub przodek) Reeda Richardsa i Sue Storm z Fantastycznej Czwórki – ta kwestia jest jednak bardziej skomplikowana i jeszcze do niej wrócimy. Od najmłodszych lat stał się pasjonatem historii i podróży w czasie; w trakcie swoich badań naukowych odkrył technologię podróżowania po siatce czasoprzestrzennej wymyśloną przez Doktora Dooma.
W ramach swojej pierwszej podróży Nathaniel udał się do ery starożytnego Egiptu, w którym został koniec końców faraonem znanym pod imieniem Rama-Tut. Na swojego spadkobiercę wyznaczył En Sabah Nura, mutanta mającego w przyszłości zamienić się w Apocalypse’a, jednak plany na tym polu pokrzyżowała również przemieszczona w czasie Fantastyczna Czwórka.
Niezwykle istotna dla historii Kanga jest jego druga podróż w czasie, w ramach której trafił on do XX wieku. To tutaj poznał Doktora Dooma – ten ostatni podejrzewał, że Nathaniel może być nawet jego ojcem. Ostatecznie Richards, korzystający już z przydomku Scarlet Centurion, rzucił wyzwanie Avengers; w następstwie machinacji Kanga Mściciele musieli mierzyć się z różnymi wersjami samych siebie z alternatywnych rzeczywistości. Herosi zdołali pokonać Zdobywcę, przemieszczając go do macierzystej linii czasowej.
Po powrocie do XXXI wieku Nathaniel odkrył, że cała planeta została ogarnięta przez wojenną zawieruchę. By zaprowadzić na świecie pokój, Richards podbił kulę ziemską, stopniowo dążąc do zdobywania kolejnych planet w całej galaktyce. To właśnie wtedy sam sobie nadał przydomek Kanga Zdobywcy.
Od tego momentu doprawdy trudno mówić o historii tej postaci rozumianej w sposób chronologiczny – po całym multiwersum porusza się bowiem wiele wersji Kanga, a on sam niespecjalnie przejmuje się takimi zasadami podróży w czasie, jak choćby niewchodzenie w interakcję z przodkami czy potomkami samego siebie.
Dość powiedzieć, że złoczyńca uratował kiedyś 16-letniego Nathaniela Richardsa, którego następnie zabrał do XXXI wieku, chcąc pokazać mu, kim stanie się w przyszłości. Nastolatek zrobił jednak coś zgoła innego: najpierw wykradł technologię podróży w czasie, by później przenieść się do przeszłości i stworzyć drużynę Young Avengers, mającą na celu ostateczne unicestwienie Kanga. Ta 16-letnia wersja Richardsa jest w komiksach znana jako Iron Lad.
W innym momencie swojego życia Kang nie mógł pogodzić się z faktem, że jego syn Marcus i nieodwzajemniająca jego uczuć wybranka serca, Ravonna, tracą życie w różnych liniach czasowych. To wtedy kosmiczna rasa Time-Keepers z końca wszechświata, ostatnie żyjące istoty w całym uniwersum, zaoferowały mu nieśmiertelność w zamian za to, że Zdobywca zaprzestanie podbijania kolejnych linii czasowych. Antagonista raz jeszcze przeobraził samego siebie, zamieniając się w Immortusa, władcą funkcjonującego poza granicami uniwersum wymiaru znanego jako Limbo (przyjmując odpowiednią perspektywę, Limbo wydaje się analogiczne do istniejącego w MCU Wymiaru Kwantowego).
W komiksach Marvela pojawił się także Kang żyjący w rzeczywistości 1910 roku jako Victor Timely. W tej linii czasowej spotkał on naukowca Phineasa Hortona, podpowiadając mu w kontekście prowadzenia badań. To dzięki sugestiom Victora Horton pod koniec lat 30. XX wieku stworzył androida o nazwie Ludzka Pochodnia, pierwszej wersji postaci znanej później z Fantastycznej Czwórki.
Na tym jednak wcale nie koniec, jeśli chodzi o rozmaite wersje Kanga z uniwersum Marvela. W 1988 roku w zeszycie „Avengers #292” wprowadzono grupę znaną jako Rada Kangów Przekraczających Czas (ang. Council of Cross-Time Kangs). Zasiadali w niej ludzie, kosmici i inne stworzenia z różnych linii czasowych; ostatecznie zostali oni wymazani z czasoprzestrzeni przez potwora czasu znanego jako Alioth, co ciekawe, działającego na zlecenie oryginalnej wersji Kanga.
W komiksach istnieje także grupa o podobnej nazwie, Rada Kangów, a także Zgromadzenie Kangów – do tych ostatnich należał choćby… Kangur Zdobywca z Ziemi-8311, ostatecznie usunięty z nich z racji ujmy, jaką przynosił wszystkim innym wersjom Kanga.
Ważna dla mitologii Kanga jest postać żyjącej w XL wieku księżniczki Ravonny, jedynej prawdziwej miłości Zdobywcy. Przez długi czas wydawała się ona nie odwzajemniać jego uczuć z uwagi na to, że złoczyńca podbił i zniszczył jej macierzyste królestwo. Po odkryciu sterowanego przez nią spisku, liderzy armii Kanga zażądali jej śmierci – antagonista nie wyraził jednak zgody. Ostatecznie doprowadziło to do powstania, w którym naprzeciw Zdobywcy stanęli Avengers i jego dawni żołnierze. Co ciekawe, Ravonna uratowała złoczyńcę przed śmiertelnym promieniem, najprawdopodobniej zdradzając, że w niej także powstały uczucia w stosunku do osoby Kanga.
By opisać moce Kanga, trzeba zrozumieć, że pochodzi on z XXXI wieku, w którym ludzka cywilizacja udoskonaliła niektóre aspekty funkcjonowania organizmu, z naszej perspektywy nadnaturalnie zwiększając jego siłę czy szybkość – te zdolności możemy porównać z umiejętnościami superżołnierzy w typie Kapitana Ameryki.
Największą bronią Zdobywcy wydają się jednak jego geniusz intelektualny i niemający analogii zmysł taktyczny, które pozwoliły mu podbijać kolejne światy i linie czasowe. Z drugiej jednak strony determinacja i siła woli stały się dla antagonisty mieczem obosiecznym: jeśli tylko widzi on wyzwanie, robi absolutnie wszystko, by mu sprostać. Swego czasu cofał się więc wielokrotnie do przeszłości, aby odbyć tę samą walkę z Ultronem – konsekwencją tych podróży mogło być związane z nieustannym naruszaniem siatki czasoprzestrzennej zniszczenie całego multiwersum.
Najgroźniejszą bronią w arsenale Kanga jest jego zbroja bitewna, wykonana z rzadkiego materiału pochodzącego z XL wieku. Kostium ten jest neurokinetyczny, co oznacza, że bezpośrednio reaguje na myślowe komendy właściciela. Znacznie zwiększa siłę Kanga (dzięki niemu potrafi on podnieść ok. 5 ton), jego wytrzymałość (złoczyńca wychodził cało będąc trafionym bombą atomową), opiera się zasadom grawitacji, emituje rozmaite promienie i wyładowania elektryczne, jak również umożliwia same podróże w czasie i przenoszenie świadomości do ciała ofiary.
Nieodłącznym artefaktem w arsenale antagonisty jest także słynne „Światło Wieków”, zmieniająca swój kształt sfera, która potrafi przenieść kogokolwiek w dowolne miejsce czasoprzestrzeni. Kang niejednokrotnie wykorzystywał ją jako więzienie dla wrogów.
Warto też dodać, że zbroja Kanga umożliwia przyzwanie dowolnej broni z dowolnego momentu historycznego. Zdobywca korzysta na tym polu do tego stopnia, że stworzył specjalne pomieszczenia dla swoich trofeów, wśród których znajdują się m.in. tarcza Kapitana Ameryki, modele zbroi Iron Mana, macki Doktora Octopusa, sam Ultron, Vision, deska surfingowa Silver Surfera czy nawet… głowa Nicka Fury’ego.
Antagonista rozmiłował się również w przyzywaniu broni z przyszłości, takich jak generator antymaterii, rakiety balistyczne uzbrojone w neutrina, urządzenia zmieniające kształt atomów i cząsteczek czy niezliczona armia robotów. Trzeba nadmienić, że Kang posiada specjalny stymulator wzrostu oparty na tej samej technologii co cząsteczki Hanka Pyma – dzięki niemu dany robot, wchłaniając w siebie energię kinetyczną, może dowolnie zmienić swój kształt.
Postać Kanga może być wykorzystana do wprowadzenia do MCU zupełnie nowych grup postaci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 16-letni Nathaniel Richards zakładał drużynę Young Avengers, a córka Ant-Mana, Cassie Lang, operowała w komiksach jako Stature (Stature była też miłością nastoletniego Richardsa), pojawienie się w Kinowym Uniwersum Marvela młodszej wersji Mścicieli wydaje się naturalnym zabiegiem. Zwróćmy też uwagę, że w serialach Disney+ najprawdopodobniej zostaną wprowadzeni inni członkowie Young Avengers: Kate Bishop („Hawkeye”), Patriot („Falcon and the Winter Soldier”), Kid Loki („Loki”) oraz Speed i Wiccan („WandaVision”).
Kang mógłby również posłużyć jako klucz do wprowadzenia do MCU Fantastycznej Czwórki – najprawdopodobniej należy on do rodziny Reeda Richardsa aka Mr. Fantastica i Doktora Dooma. Ta kwestia jest jednak tak skomplikowana, że w trakcie rozmowy Zdobywcy i Dooma Kang sam nie był pewny, czy jest ojcem lidera Pierwszej Rodziny Marvela. Z kolei wyjawiając, że nie jest też ojcem Dooma, ten ostatni odpowiedział: „Wiem, że nie. Być może ja jestem twoim”. Przypomnijmy, że złoczyńca urodził się jako Nathaniel Richards – nosi on więc to samo imię i nazwisko, co ojciec Reeda, również podróżujący przez czas. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej według oficjalnych doniesień, w tym kontekście mówimy jednak o dwóch odmiennych postaciach. Nie jest też wykluczone, że Kang jest po prostu potomkiem Mr. Fantastica z odległej przyszłości.
Jeszcze inna wersja Kanga, Rama-Tut, mogłaby doskonale tłumaczyć wprowadzenie do MCU X-Menów. Wystarczy wziąć pod uwagę, że w roli faraona Zdobywca namaścił na swojego następcę En Sabah Nura, późniejszego Apocalypse’a – złoczyńca jest więc nierozerwalnie połączony z początkami istnienia mutantów na świecie.
Komiksowy Kang miał także związki z Inhumans. Wystarczy przywołać fakt, że obawiający się o losy własnego syna przywódca Nieludzi, Black Bolt, wysłał potomka o imieniu Ahura pod opiekę Kangowi z przeszłości. Zdobywca zgodził się na to pod warunkiem, że dziecko zostanie z nim na zawsze. Koniec końców Ahura zdecydował się jednak wrócić do Inhumans, by wieść życie u boku biologicznego ojca.
Kang pojawił się także w komiksowym crossoverze X-Men/Star Trek: Second Contact, w którym ostatecznie został pokonany przez połączone siły mutantów i załogi statku Enterprise-E.
By jeszcze lepiej poznać postać Kanga, sięgnijcie po komiksy. Na polskim rynku na początku tego roku ukazał się tom „Avengers. I wojna Kanga”, natomiast nowe światło na tę postać rzucą Wam także opowieści „Avengers Forever” (1998-1999), „Kang Dynasty” (2001-2002) czy „Uncanny Avengers” (2012).

Źródło: comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Dynastia Kanga avengers MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Bat Rodzinka
-

Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

2 motorola edge 70
-

Smartfon Motorola edge 70 wjeżdża do Polski. Cienki jak żyletka, pancerny jak czołg?

3 4. Portgas D. Ace
-

Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

4 Prime Video - listopad 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

5 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

6 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV