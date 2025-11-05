Tak miało wyglądać Avengers 5. Iron Man jako złoczyńca i inne szczegóły Dynastii Kanga

Marvel/ScreenRant

W ostatnim czasie do sieci trafia mnóstwo informacji na temat pomysłów, które Marvel zamierzał zrealizować w filmie Avengers 5. Przypomnijmy, że produkcja o podtytule Dynastia Kanga miała być podsumowaniem Sagi Multiwersum - Dom Pomysłów musiał jednak zmienić swoje plany po zwolnieniu Jonathana Majorsa. Dzięki rewelacjom scenarzysty Michaela Waldrona i raportom scooperów wiemy już, jak mogła wyglądać produkcja.

Serwis Comic Book Movie postanowił zebrać w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe doniesienia związane z Avengers 5: plotki, spekulacje, słowa twórców i inne raporty. Wynika z nich, że na ekranie mogliśmy zobaczyć choćby Iron Mana w roli złoczyńcy, bitwy Kangów czy Spider-Mana jako jedną z najważniejszych postaci ekranowej historii. Na tym jednak nie koniec:

Avengers 5 - tak miała wyglądać Dynastia Kanga

Drużyna Avengersów miała początkowo zetrzeć się z trzema wariantami Kanga pokazanymi w scenie po napisach Kwantomanii: Immortusem, Szkarłatnym Centurionem i Ramą-Tutem. W pewnym momencie historii pojawiłby się w niej wracający do żywych Zdobywca (ten sam, którego oglądalibyśmy w Kwantomanii), który najpierw pokonałby swoje inne wcielenia, a następnie został Tym, Który Trwa. Wszystko to doprowadziłoby do upadku multiwersum w jego dotychczasowej formie. Zobacz więcej Reklama

Dajcie nam w komentarzach znać, jakie są Wasze odczucia co do historii, którą pierwotnie zamierzał wykorzystać na ekranie Marvel. Czy Waszym zdaniem Doomsday może przebić skalą i rozmachem The Kang Dynasty? Czy jednak nieco żałujecie, że druga z tych produkcji już nigdy nie powstanie?

