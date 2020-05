Epic Game Store z kolejnymi hitami za darmo? Wyciekła lista gier

Epic Game Store od samego początku zachęca użytkowników bezpłatnymi, rozdawanymi każdego tygodnia produkcjami. Wśród nich znajdują się zarówno mniejsze, niezależne gry, jak i popularne hity, które zebrały świetne oceny i okazały się sukcesami finansowymi. Niedawno do tego grona dołączyło Grand Theft Auto V i wygląda na to, że to nie koniec atrakcyjnych promocji i wkrótce go graczy trafią kolejne głośne tytuły.

Do sieci trafił zrzut ekranu, który przedstawia kolejne gry, które mają trafić do użytkowników Epic Game Store w kolejnych tygodniach. Z grafiki wynika, że już 21 maja za darmo będzie można dodać do biblioteki grę Civilization VI, czyli najnowszą odsłonę popularnej serii strategii. Tydzień później rozdawane będzie Borderlands: The Handsome Collection – zestaw zawierający dwie gry z serii. Listę przecieków domyka zaś Ark: Survival Evolved – ta produkcja ma być bezpłatnie udostępniona od 4 czerwca.

Czy te plotki się potwierdzą? O tym przekonany się już za kilka dni. Jeśli 21 maja darmowym tytułem będzie Civilization VI to można założyć, że i pozostałe przecieki się sprawdzą.