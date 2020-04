Epic Games - dwustopniowa weryfikacja wymagana, aby dostać gry za darmo

Twórcy Fortnite’a postanowili zatroszczyć się o bezpieczeństwo swoich obecnych i przyszłych klientów. 28 kwietnia firma poinformowała, że wprowadza czasowe wymuszenie dwustopniowej weryfikacji tożsamości dla tych użytkowników, którzy zechcą przypisać do konta Epic Games Store gry rozdawane przez tę platformę. Osoby, które nie aktywują logowania dwuetapowego, nie będą mogły zgarnąć darmowych tytułów.

Według wstępnych założeń restrykcje będą obowiązywać do 21 maja. Jeśli w tym terminie klienci bez włączonej dwustopniowej weryfikacji spróbują przypisać do konta darmowy tytuł, ich oczom ukaże się powiadomienie o następującej treści:

Wymagane jest logowanie dwuetapowe. Aby odebrać tę darmową grę wymagane jest, aby na Twoim koncie aktywne było logowanie dwuetapowe. Logowanie dwuetapowe zapewnia dodatkową ochronę konta Epic Games i pozwala zapobiec nieautoryzowanym wejściom. Kliknij poniżej, aby rozpocząć jego konfigurację!

Firma przygotowała dla swoich klientów trzy metody logowania dwuetapowego. Tożsamość możemy potwierdzić za pośrednictwem maila, wiadomości SMS bądź autorskiej aplikacji uwierzytelniającej. To od nas zależy, którą metodę wykorzystamy. Przedstawiciele Epic Games nie wspominają, czy to tylko jednorazowa akcja, czy przymiarki do wymuszenia dwuetapowego logowania dla wszystkich użytkowników.