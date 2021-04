Outriders - szał na grę minął? Polska produkcja traci graczy na Steamie

fot. Square Enix

Mimo sporych premierowych problemów gry Outriders, w szczytowym okresie w ten tytuł na Steamie grało ponad 125 tysięcy graczy. To znakomity wynik i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że nie była to produkcja wolna od wad, a granie przez sieć graniczyło niemal z cudem.

Niemniej czas nieubłaganie robi swoje. Po upływie tych trzech tygodni od premiery, z polskiego tytułu zrezygnowała ponad połowa graczy na platformie Valve. Według Steamcharts w miniony weekend w grę People Can Fly grało niespełna 62 tysiące graczy. To duży spadek, choć sam w sobie nie jest to wynik zły. Produkcja polskiego studia radzi sobie lepiej niż na przykład Destiny 2, które w tym samym momencie przyciągnęło 58 tysięcy graczy.

Teraz od samych twórców zależy, czy ta tendencja spadkowa będzie się utrzymywała czy zmieni radykalnie kurs i poszybuje w górę. Zainteresowani grą mają już dawno za sobą wątek fabularny oraz aktywności tzw. end-game'owe. Czas więc na nowe zdania i wyzwania, które ponownie przyciągną graczy przed monitory.

Outriders dostępne jest na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz konsolach minionej generacji. Tytuł na rynku ukazał się 1 kwietnia.