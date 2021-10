Epic Games Store już wkrótce z systemem osiągnięć

fot. Epic Games

Miłośnicy zdobywania wirtualnych pucharków mogą już szykować się do kolekcjonowania ich na kolejnej platformie, bo wreszcie zmierzają one do Epic Games Store. W wybranych grach będziemy mieli możliwość zdobywania osiągnięć podzielonych na kilka kategorii (brązowe, srebrne, złote i platynowe) i dających określoną liczbę punktów doświadczenia. Jak na razie nie wiadomo czy zdobywanie tych punktów będzie dawało jakiekolwiek korzyści poza możliwością pochwalenia się nimi na profilach użytkowników.

Osiągnięcia mają zacząć pojawiać się w przyszłym tygodniu. Gry, które doczekają się wsparcia dla nich to między innymi Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena: Bridge of Spirits, Zombie Army 4: Dead War i Alan Wake Remastered. Jednocześnie zapewniono, że trwają prace nad udostępnieniem narzędzi innym twórcom, więc z czasem powinniśmy spodziewać się osiągnięć także w innych produkcjach dostępnych na platformie Epic Games.