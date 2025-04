Aktor żałuje: „Ten skur***l wygrał Oscara za rolę, którą odrzuciłem”

fot. Searchlight Pictures

Komik Eric André w podcaście Whiskey Ginger zdradził, że Jesse Eisenberg zaproponował mu rolę Benjiego Kaplana w filmie Prawdziwy ból. Odmówił jednak i zamiast niego obsadzono Kierana Culkina. I tak właśnie przeszedł mu Oscar koło nosa.

Dwa lata temu, Jesse Eisenberg zadzwonił do mnie i zaproponował rolę, za którą Kieran Culkin dostał Oscara. Pomyślałem, że wygląda to naprawdę smutno i nie jest w moim stylu. Przeczytałem scenariusz. Stwierdziłem, że pomysł, by pojechać do Polski na sześć tygodni i nakręcić film, w którym po prostu paplamy o Holokauście, nie wydaje się przyjemny.

Kieran Culkin dwa lata po rozmowie André i Eisenberga został nagrodzony pierwszym w swoim życiu Oscarem. Za rolę w Prawdziwym bólu wygrał także Złoty Glob i nagrodę BAFTA.

Odpowiedziałem, że doceniam ofertę i na pewno film będzie świetny, ale to nie coś, czego teraz szukam. – dodał André. – Ten skurwiel wygrał Oscara za rolę, którą odrzuciłem. A to nie tak, że ciągle dostaję propozycje ról. Nie jestem, k***a, Leonardo [DiCaprio]”.

Ze słów André wynika, że odmówił, ponieważ Prawdziwy ból wydawał mu się zbyt poważny i dramatyczny. Należy pamiętać, że aktor grał wcześniej w głównej mierze w komediach i jest komikiem. Możliwe, że obawiał

