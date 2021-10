Far Cry 2 - fanowska teoria sprzed lat oficjalnie potwierdzona. Kim jest Jackal?

fot. Ubisoft

Far Cry 2 zadebiutowało w 2008 roku i dziś jest odsłoną nieco zapomnianą, bo większości graczy w pamięć zdecydowanie bardziej zapadła część trzecia, z niezwykle charyzmatycznym złoczyńcom w roli głównej. Teraz jednak twórcy na moment postanowili do "dwójki" powrócić i potwierdzić popularną niegdyś teorię fanowską dotyczącą prawdziwej tożsamości głównego antagonisty, Jackala.

Clint Hocking, który pracował nad Far Cry 2, zdradził w rozmowie z serwisem IGN, że Jackal to tak naprawdę Jack Carver, a więc... główny bohater pierwszej odsłony serii. Takie teorie pojawiały się w sieci już wcześniej, a fani doszukiwali się wskazówek w wyglądzie i historii Jackala, a nawet... w plikach gry. Swego czasu odkryto, że tekstury antagonisty podpisane są jako "jackcarver". Dopiero teraz dostaliśmy jednak konkretne informacje bezpośrednio od twórców.

Jackal tak naprawdę ma być Jackiem Carverem z pierwszego Far Cry. Jack Carver z poprzedniej gry to taki przebiegły przemytnik, trochę oszust. Pomysł był taki, że to on, 10 lat później czy coś w tym stylu, po tym co zobaczył na wyspie. Może to efekt narkotyków, może zespołu stresu pourazowego, a może to prawda. Pomysł był jednak taki, że dziesięć lat później rozwinął swoje umiejętności przemytnicze i został wplątany w konflikt.