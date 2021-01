Epic Games Store rozdał setki milionów gier w 2020 roku. I rozda ich jeszcze więcej

Źródło: Psyonix, Epic Games

Przedstawiciele Epica postanowili podzielić się kilkoma liczbami, które dobitnie obrazują, jak wzrosła popularność ich platformy gamingowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Pod koniec 2019 roku cyfrowy sklep korporacji mógł pochwalić się 108 milionami zarejestrowanych użytkowników, a w 2020 roku ich liczba przekroczyła 160 milionów.

Na tym jednak nie koniec, przechwałek, gdyż zauważalnie wzrosła także liczba aktywnych użytkowników. W grudniu 2019 roku każdego miesiąca platforma przyciągała do siebie średnio 32 miliony aktywnych graczy, a rok później średnia miesięczna przekroczyła 56 milionów. Wzrosła także średnia liczba dziennych graczy do poziomu 31,3 miliona. Ponadto niemal dwukrotnie wzrosła szczytowa liczba graczy jednocześnie korzystających z platformy. W 2019 rekord aktywności wyniósł 7 milionów, a w 2020 roku – 13 milionów użytkowników.

Pandemia koronawirusa z pewnością miała duży udział w tych wzrostach, ale to darmówki rozdawane przez Epica mogły odegrać kluczową rolę we wzmocnieniu pozycji platformy. W 2020 roku gracze mogli zgarnąć za darmo aż 103 gier i chętnie skorzystali z tej możliwości. Korporacja poinformowała, że w ciągu roku rozdała przeszło 749 milionów darmowych gier. I wszystko wskazuje na to, że taka polityka opłaciła się, gdyż Epic nie zamiera zrezygnować z rozdawnictwa. Na darmówki od tej firmy możemy liczyć także w 2021 roku.

Z najnowszych danych sprzedażowym wynika, że w 2020 roku gracze wydali w cyfrowym sklepie dewelopera aż 700 milionów dolarów. Z tego 265 milionów wydano na tytuły firm trzecich. Być może Epic Games Store nie jest idealny, ale po kilku latach funkcjonowania na rynku platforma w końcu wypracowała sobie porządną pozycję na rynku. Dzięki niej będzie w stanie podjąć równą walkę z branżowym gigantem, Steamem od Valve.