Przeczytaj w weekend
Epoka lodowcowa 6 - wideo pokazuje oficjalny tytuł. Nowa postać ucieszy fanów

Podczas imprezy D23 Walt Disney Studios ogłosiło nowe informacje o filmie animowanym Epoka Lodowcowa 6. Opublikowano wideo, które pokazuje oficjalny tytuł filmu oraz ujawnia konkretną datę premiery.
Adam Siennica
Tagi:  epoka lodowcowa 6 
Epoka lodowcowa 5 - zdjęcie z filmu animowanego fot. materiały prasowe
Epoka Lodowcowa 6 ma oficjalny tytuł. Brzmi on: Ice Age: Boiling Point. Wideo pokazuje logo z tytułem, które może sugerować, że tym razem będzie gorąco w życiu bohaterów. Data premiery została ustalona na 5 lutego 2027 roku. Jest to później, niż zapowiadano w 2024 roku. Wówczas mówiono o 2026 roku.

Epoka Lodowcowa 6 - wideo

Zobaczcie logo i dajcie znać w komentarzach

Epoka Lodowcowa 6 - co wiemy?

Oficjalnie ogłoszono, że bohaterowie odwiedzą do tej pory nieznane im rejony świata. Pokazano krótki klip, z którego wynika, że popularny Wiewiór będzie miał syna, który uczy się o żołędziach! Możecie zobaczyć zdjęcie poniżej:

Do swoich postaci powracają Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary oraz Simon Pegg.

Obecnie franczyza należy do Disneya, jednak pierwsze pięć filmów powstało w wytwórni 20th Century Fox. Nadchodząca odsłona będzie pierwszą częścią serii stworzoną już po przejęciu marki przez Disneya oraz po zmianie nazwy studia z 20th Century Fox na 20th Century Studios.

Źródło: Disney

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
