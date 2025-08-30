Epoka lodowcowa 6 - wideo pokazuje oficjalny tytuł. Nowa postać ucieszy fanów
Podczas imprezy D23 Walt Disney Studios ogłosiło nowe informacje o filmie animowanym Epoka Lodowcowa 6. Opublikowano wideo, które pokazuje oficjalny tytuł filmu oraz ujawnia konkretną datę premiery.
Epoka Lodowcowa 6 ma oficjalny tytuł. Brzmi on: Ice Age: Boiling Point. Wideo pokazuje logo z tytułem, które może sugerować, że tym razem będzie gorąco w życiu bohaterów. Data premiery została ustalona na 5 lutego 2027 roku. Jest to później, niż zapowiadano w 2024 roku. Wówczas mówiono o 2026 roku.
Epoka Lodowcowa 6 - wideo
Epoka Lodowcowa 6 - co wiemy?
Oficjalnie ogłoszono, że bohaterowie odwiedzą do tej pory nieznane im rejony świata. Pokazano krótki klip, z którego wynika, że popularny Wiewiór będzie miał syna, który uczy się o żołędziach! Możecie zobaczyć zdjęcie poniżej:
Do swoich postaci powracają Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary oraz Simon Pegg.
Obecnie franczyza należy do Disneya, jednak pierwsze pięć filmów powstało w wytwórni 20th Century Fox. Nadchodząca odsłona będzie pierwszą częścią serii stworzoną już po przejęciu marki przez Disneya oraz po zmianie nazwy studia z 20th Century Fox na 20th Century Studios.
