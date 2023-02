Eternals 2 i Shang-Chi 2 - na jakim etapie produkcji są filmy MCU? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Film Eternals w reżyserii Chloé Zhao nie spotkał się ze zbyt entuzjastycznymi opiniami ze strony krytyków i widzów. W serwisie Rotten Tomatoes ma tylko 47% pozytywnych recenzji. Krytyka spadła na scenariusz, tempo akcji, długi czas trwania i rozwój postaci. Kiepskie noty wpłynęły na wynik w box office - produkcja zarobiła tylko 402 milionów dolarów. Mimo to film chwalono za tematykę i sferę wizualną.

Od czasu premiery w 2021 roku fani zastanawiają się czy powstanie druga część tego wyjątkowego przedsięwzięcia i czy jest miejsce dla tych superbohaterów w 5. i 6. Fazie MCU. KC Walsh, czyli osoba dobrze poinformowana z wewnątrz branży, ujawnił na swoim Twitterze, że Eternals 2 został dodany do kalendarza produkcji Marvel Studios. Wskazał, że studio jest teraz nastawione na stworzenie kontynuacji, a film jest na najwcześniejszym etapie rozwoju.

Źródło: Marvel/Disney+

O ile los sequela Eternals był dotąd niepewny tak Kevin Feige (prezes Marvel Studios) szybko potwierdził w 2021 roku, że powstanie kontynuacja Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a jej reżyserem ponownie będzie Destin Daniel Cretton. Pierwsza część zadebiutowała w kinach kilka miesięcy przed Eternals, ale zyskała zdecydowanie więcej pozytywnych ocen, ale zarobiła też tylko 432 miliony dolarów. Należy pamiętać, że duży wpływ na zarobki w tamtym czasie miała pandemia.

KC Walsh napisał, że Shang-Chi 2 również został dodany do kalendarza produkcji Marvel Studios. Poinformował, że studio planuje jego rozwój i ostateczne sfilmowanie.

Początkowo mówiło się, że druga częśćShang-Chi trafi do kin w lutym 2025 roku przed premierą filmu Avengers: The Kang Dynasty w maju 2025 roku, który również wyreżyseruje Cretton. Ale lutową datę premiery przejęła Fantastyczna czwórka, więc nie wiadomo, kiedy nowe przygody bohatera granego przez Simu Liu miałyby trafić do kin.

fot. Disney