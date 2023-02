The Marvels - powody opóźnienia premiery potwierdzone. Krytyka Ant-Mana 3 odegrała rolę?

fot. materiały prasowe

The Marvels miało mieć premierę w lipcu, a została ona opóźniona na 10 listopada 2023 roku. Marvel Studios dokonał tej decyzji tuż po premierze widowiska Ant-Man i Osa: Kwantomania, które stało się najgorzej ocenianym filmem MCU, a krytykowano między innymi fatalne efekty specjalne. Jak więc to wpłynęło na The Marvels?

The Marvela - premiera później

Portal The Wrap potwierdza, że opóźnienie The Marvels jest pierwszą znaczącą reakcją Marvel Studios na krytykę tego, jak ich filmy w ostatnim czasie źle wyglądają. Premierę przesunięto, aby dać twórcom dodatkowe cztery miesiące na postprodukcję, czyli dopracowanie efektów specjalnych.

Jest to powód, o którym spekulowano w momencie podjęcia tej decyzji. Ma to najpewniej związek z rygorem wprowadzonym w Marvel Studios przez szefa Disneya Boba Igera, który oczekuje jakości.

Za kamerą stoi Nia DaCosta, a autorką scenariusza jest Megan McDonne (WandaVision). Brie Larson, Teyonah Parris i Iman Velani grają główne role. W obsadzie są także Samuel L. Jackson oraz Zawe Ashton jako czarny charakter. Szczegóły fabuły nie są znane.