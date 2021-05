Eternals - Angelina Jolie o pracy z reżyserką. W wideo promocyjnym odkryto błąd?

fot. Marvel

Na początku maja 2021 roku Marvel Studios zrzuciło bombę, przez które wszyscy znów mówią tylko o MCU, ekscytując się nadchodzącymi tytułami. Wówczas po raz pierwszy zobaczyliśmy sceny z nadchodzącego widowiska Eternals, w którym jedną z głównych ról gra Angelina Jolie. Aktorka obecnie promuje film Ci, którzy życzą mi śmierci, a podczas wywiadów padają pytania o widowisko MCU.

Oczywiście jednym z kluczy jest osoba reżyserki Chloé Zhao, która zdobyła dwa Oscary za film Nomadland. Co na to Angelina Jolie?

- Byłam bardzo szczęśliwe. Ona jest bardzo wyjątkową reżyserką, ale także bardzo interesującą i rozważną kobietą, która poważnie podchodzi do swojej pracy. Wprowadza ona nowy głos poprzez swoje filmy i to samo robi z Marvelem. Nie mogę się doczekać, jak widzowie to zobaczą.

W innym wywiadzie Angelina Jolie zdradziła też, że widziała już pełny zwiastun Eternals, ale nie wiedziała, czy on już wyszedł. Wiemy zatem, że trailer jest gotowy na start oficjalnej promocji widowiska. Możemy oczekiwać, że najpóźniej rozpocznie się to na początku lipca wraz z premierą filmu Czarna wdowa.

Eternals - galeria

Eternals

Fani w pierwszych fragmentach Eternals dostrzegli potencjalny błąd. Otóż w jednym ujęciu widać... kamerzystę. Na Twitterze rozpoczęła się dyskusja, czy to wpadka twórców i nie wymazali go cyfrowo przed publikacją. Jednak wszystko wskazuje na to, że kamerzysta jest tam z przyczyn fabularnych, bo postać Kingo jest znanym celebrytą i w innych ujęciach też towarzyszy mu osoba z kamerą.

https://twitter.com/Hogwarts_Coffee/status/1389225442322825217

Eternals - premiera w listopadzie 2021 w kinach.