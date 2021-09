Eternals - dlaczego Angelina Jolie dołączyła? Sekret tkwi w rodzinie

fot. Marvel

Eternals to wyczekiwany film ze świata MCU, który skupi się na tytułowej grupie przedwiecznych, którzy wychodzą z cienia, by stanąć do walki z dewiantami. Produkcję wyreżyseruje zdobywczyni Oscara Chloé Zhao. W obsadzie filmu znajduje się między innymi Angelina Jolie, która zagra Thenę. Aktorka w rozmowie z D23 Magazine ujawniła, dlaczego postanowiła zagrać w produkcji. Okazuje się, że chciała być częścią tak różnorodnej rodziny i nie interesowało ją, jak wielką rolę w niej zagra. Była też pod wrażeniem sposobu pracy reżyserki.

Źródło: Marvel

Angelina Jolie o tym, dlaczego dołączyła do obsady Eternals:

To był prawdziwy powód, dla którego chciałam zrobić ten film. Pragnęłam być częścią tak różnorodnej rodziny i nie obchodziło mnie, jak dużą rolę w niej zagram. Co zaskoczyło mnie najbardziej w dołączeniu do MCU i współpracy z Chloé, to jest to jak uziemiona była. Gdy obsada spotkała się po raz pierwszy, Chloé miała gołe stopy i siedziała na podłodze. To właśnie podczas tego pierwszego spotkania odkryliśmy, że postrzegamy siebie jako geeków i odmieńców, co nas połączyło i dodało kolejną warstwę do historii Eternals. To nasze dziwactwa i różnice stały się naszymi supermocami. Chloé też świetnie potrafi dzielić uwagę - choć miała do czynienia z wielką, gwiazdorską obsadą, to traktowała nas wszystkich z taką samą uwagą i troską.

