Eternals - bojkot filmu MCU? Zarzucają Marvelowi promocję ideologii LGBTQ

One Million Moms to konserwatywna organizacja z USA skupiająca matki, która walczy z tym, by branża rozrywkowa nie wprowadzała niemoralnych treści, nie przesadzała z przemocą i wulgarnością, by produkty skierowane dla dzieci nie indoktrynowały młodych odbiorców jakimiś ideologiami. Takim sposobem ich celem stała się superprodukcja The Eternals należąca do MCU.

Jaki mają problem z widowiskiem Marvel Studios? Jak czytamy, na ich oficjalnej stronie chodzi o wprowadzenie homoseksualnego superbohatera i pokazanie pocałunku osób tej samej płci.

- One Million Mons potrzebuję Waszej pomocy, aby jak najwięcej osób zdało sobie sprawę, że Marvel atakuje rodziny ideologią LGBTQ w swoim filmie superbohaterskim Eternals, który będzie dystrybuowany przez Walt Disney Studios - czytamy na stronie organizacji.

Ich planem jest bojkot filmu Eternals. Chcą, aby inni konserwatywni rodzice wiedzieli, że Marvel Studios i Hollywood chcą, cytujemy: "indoktrynować rodziny ideologią LGBTQ".

- Marvel zdecydował się być politycznie poprawny, zamiast tworzyć produkty przyjazne rodzinie. Marvel powinien trzymać się rozrywki, a nie zajmować się propagowaniem ideologii - czytamy na stronie.

Wszystko kończy się zachęceniem do podpisania petycji, mającej na celu zbojkotować ten film, ale... osoba, tworząc tekst, zapomniała, podlinkować do odpowiedniej strony.

Kim są komiksowi Eternals?

Członkowie Przedwiecznych: Thena (urodzona jako Azura) – w młodości dążyła przede wszystkim do zdobywania wiedzy i doskonalenia się w sztuce walki, to prawdopodobnie dla niej, a nie olimpijskiej Ateny założono miasto Ateny. Wyznała publicznie, że należy do Przedwiecznych, sprzymierzała się z Thorem i Avengers. Po śmierci Zurasa została przywódczynią swojej rasy, jednak trauma spowodowana odejściem ojca nie pozwoliła jej na normalne funkcjonowanie. W trakcie wojny wietnamskiej zaszła w ciążę ze złoczyńcą, Dewiantem Kro – owocem ich miłości były bliźniaki, które Thena oddała pod opiekę bezpłodnej kobiecie. KREWNI: Zuras (ojciec), Cybele (matka), Thanos i Starfox (kuzyni). MOCE: Nadludzka zwinność, szybkość, wytrzymałość i siła. Potrafi manipulować energią kosmiczną, co pozwala jej na telekinezę, termokinezę, telepatię, teleportację i manipulowanie cząstkami na poziomie molekularnym.