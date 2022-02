Eternals - koniec wyświetlania w kinach w USA. To jeden z najgorszych wyników MCU w box office

Źródło: Marvel

Eternals to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów MCU, który wyraźnie podzielił krytyków oraz publikę. Odchodząc trochę od formuły uniwersum zaproponowano coś innego, co wywołało skrajne emocje. Na pewno producenci z Marvel Studios mogą się cieszyć, że te emocje są, bo najgorsze co mogłoby ich spotkać to obojętność.

To jednak wpłynęło na wyniki sprzedaży biletów do kin tak w USA, jak i na świecie. A przykład widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu pokazuje, że pandemia nie może być jedynym czynnikiem obniżającym te wpływy.

Eternals - wyniki box office USA

W USA film zakończył wyświetlanie w kinach. Ostatecznie osiągnął 164,8 mln dolarów. Jest to drugi najgorszy wynik w historii MCU. Słabiej poradził sobie jedynie Incredible Hulk z 2008 roku, który ma na koncie 134,8 mln dolarów. Ze świata Eternals zebrało łącznie z wpływami z USA kwotę 398,9 mln dolarów. Z uwagi na budżet 200 mln dolarów (plus koszty promocji, potencjalnie 100 mln dolarów) Marvel Studios nie może cieszyć się z wielkiego sukcesu. Jednak większość filmów w czasach pandemii tak miała, więc trudno mówić, że Eternals jest tutaj wyjątkiem. Spider-Man przełamał coś w widzach, co może mieć wpływ przy kolejnym blockbusterze, ale Eternals nie mieli żadnego tytułu, który mógłby tak dobrze przełamać strach w ludziach przed pójściem do kina.

Wyniki Eternals nie są tak różne od kilku tytułów, które są wyżej w rankingu. Mamy tutaj takie filmy jak: Captain America: Pierwsze starcie (176,6 mln dolarów), Ant-Man (180,2 mln dolarów) oraz Thor (181 mln dolarów).

MCU - TOP 10: wyniki z box office USA

Które filmy MCU najlepiej sprzedawały się w amerykańskich kinach? Zobaczcie sami.

1. Avengers: Koniec gry - 858,3 mln dolarów

