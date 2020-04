Eternals - Czarny Rycerz taki jak w komiksach? Nowe informacje o postaci gwiazdy Gry o tron

Jak donosi Daniel Richtman, pre-produkcja The Eternals była przyspieszona, by można było zdążyć na wyznaczoną datę premiery. Oznacza to, że gdy zaczęto kręcić, kostiumy nie były zakończone, wszystkie scenografie nie były zbudowane, a nawet część scenariusza wymagała dokończenia.

Według dziennikarza to szczególnie dotyczy Czarnego Rycerza granego rzez Kita Haringtona (Gra o tron), którego kostium był niedokończony, gdy kręcił swoje sceny na planie. Oznacza to, że jego kostium ma zostać stworzony w większości efektami komputerowymi, podobnie jak choćby Iron Mana. Richtman dodaje, że według jego informacji ma być on bardzo zbliżony do komiksowego odpowiednika.

Wygląda na to, że Marvel Studios nie musiało aż tak się spieszyć, ponieważ przez pandemię koronawirusa projekt został przesunięty z listopada 2020 roku na luty 2021 roku. Twórcy więc mają dodatkowy czas, by film dopracować. W planach są jeszcze standardowe dokrętki, która usprawnią jego aspekty.

Kim są komiksowi Eternals?