Eternals - Dewianci to pasożytniczy zabójcy; trochę wilki, trochę nietoperze. Będzie sequel filmu?

fot. Marvel Studios

Eternals to kolejny film, który jest częścią MCU. Jest oparty na komiksie The Eternals Jacka Kirby'ego, który został wydany w 1976 roku. Wraz ze Stanem Lee ten twórca jest uważany za najbardziej wpływową osobę w historii komiksu. Stworzyli razem m.in. Fantastyczną Czwórkę czy Thora. Kirby zmarł w 1996 roku, nie mając szansy zobaczyć filmów MCU.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Kevin Feige docenił pracę Jacka Kirby'ego, określając Eternals jako list miłosny do tego zasłużonego twórcy.

Cały film jest listem miłosnym do tego, co jeden człowiek był w stanie zrobić ołówkiem, siedząc przy małym biurku na Wschodnim Wybrzeżu. Pewnego dnia pomyślałem: „Jak fajnie jest żyć w czasach, w których William Shatner wyruszył w kosmos w prawdziwym życiu. Pech chciał, że w obecnych czasach, w których żyjemy, Jack Kirby umarł przed zobaczeniem tego wszystkiego.

W rozmowie z ComicBook.com producent Nate Moore przybliżył naturę postaci zwanych Dewiantami (Deviants), które pojawią się w Eternals.

Jak wiecie Dewianci w komiksie są nazywani "zmieniającymi się ludźmi", nie ma dwóch takich samych Dewiantów i tak samo będzie w filmie. Zobaczycie pewne rodzaje tych pasożytniczych drapieżników, gdy zaczną zabijać inne drapieżniki, upodabniając się do nich. Więc będą Dewianci podobni do nietoperza czy wilka. Niektórzy będą wyglądać jak stworzenia z mitów i legend z historii. Są też Dewianci, których Eternals wysłali, żeby je wytępić i pomóc w rozwoju ludzkości.

Producent dodał, że Dewianci mają różne kształty i rozmiary. Niektóre są małe jak człowiek, a inne wielkie jak okręt liniowy. W zwiastunie pojawia się lider Dewiantów, Kro, który ewoluował, co jest największą zagadką filmu. Jest najinteligentniejszy z Dewiantów, potrafi mówić i stać na dwóch nogach. Ma też inne umiejętności, które staną się problemem dla Eternals.

Eternals

Choć widowisko jeszcze nie trafiło do naszych kin to już padają pytania o sequel. Reżyserka filmu, Chloé Zhao, niczego nie wyklucza.

To, co podobało mi się w tworzeniu tego filmu, to fakt, że jest on blisko powiązany z genezą MCU, a także będzie miał duży wpływ na dalszy jego rozwój. Mając zapewnione te dwie rzeczy, mogliśmy to wykorzystać i zrobić co tylko chcieliśmy, żeby stworzyć solidny samodzielny film. Na pewno wróciłabym na drugą część z ekipą Marvela. Zobaczymy.

Premiera Eternals w kinach jest tuż za rogiem, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Kampania promocyjna musi zostać zmodyfikowana, ponieważ gwiazdy miały styczność z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu na COVID-19. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan i Lauren Ridloff nie mogły wystąpić podczas gali Elle Magazine, ponieważ trafiły na izolację. Wywiady będą przeprowadzane wirtualnie, a nie osobiście, jak to było zaplanowane. Poniżej możecie zobaczyć oświadczenie podczas gali, gdzie Nina Garcia przekazuje informację, że "superbohaterki są teraz na superizolacji".