Hawkeye - nowy teaser serialu. Jest Fra Fee jako Kazimierz Kazimierczak

Marvel Studios

Hawkeye to nowy serial MCU wyprodukowany dla platformy Disney+. Akcja toczy się w Nowym Jorku w czasie świąt Bożego Narodzenia. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z widowiska Avengers: Koniec gry. W głównych rolach występują Jeremy Renner (Hawkeye), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James i Alaqua Cox w roli Echo.

Do sieci trafił kolejny teaser, w którym pojawiają się nowe fragmenty serialu. Można dostrzec osobę ubraną w kostium Ronina, która kogoś atakuje. Może to być Kate lub Yelena (Florence Pugh). Znowu też widać Piotra Adamczyka w dresie. Po raz pierwszy możemy zobaczyć Fra Fee, który idzie wraz z Alaquą Cox (też lepsze spojrzenie na Echo). Aktor wciela się w postać Clowna, który na liście obsady jest opisany jako "Kazi". Prawdziwe imię i nazwisko tego złoczyńcy to Kazimierz Kazimierczak. W komiksie Matta Fractiona, na którym inspiruje się serial, jest postacią pochodząca z Polski, która nieźle zachodzi za skórę Clintowi Bartonowi i Kate Bishop. To antagonista z przeszłością cyrkową (w teaserze jest bez charakterystycznego makijażu). Zbratał się z grupą przestępczą Tracksuit Draculas, czyli dresiarzami ze zwiastuna. Teaser został wyemitowany w stacji ABC i jest kiepskiej jakości.

https://twitter.com/theroyaImess/status/1450664371324137474

Hawkeye - opis fabuły

Clint Barton, były Avenger ma prostą misję: wrócić do rodziny na święta. Czy jest to możliwe? Być może z pomocą Kate Bishop, 22-latki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Oboje są zmuszeni do współpracy, gdy powraca zagrożenie z przeszłości Bartona.

Przypomnijmy, że osobny serial dostała jedna z bohaterek Hawkeye - Echo. Prace na planie zdjęciowym są zaplanowane na pierwszą połowę 2022 roku.

Hawkeye - dwuodcinkowa premiera w USA odbędzie się 24 listopada 2021 roku w Disney+.