Eternals - znany aktor jako brat [SPOILER] w scenie po napisach! MCU zna też... Supermana

Donosiliśmy już Wam, że 17 października w Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu Eternals - tuż po tym wydarzeniu do sieci trafiły pierwsze, niezwykle pochlebne opinie na temat ekranowej historii. Prawdziwa bomba wybuchła jednak kilka godzin później. Jak się bowiem okazuje, w scenie po napisach pojawił się brat Thanosa, Eros, w którego rolę wcielił się znany z produkcji Dunkierka aktor i piosenkarz, Harry Styles. O takim obrocie spraw głośno spekulowano od kilkunastu tygodni.

Informację tę jako pierwszy upublicznił na Twitterze powiązany z prestiżowym serwisem Variety dziennikarz Matt Donnelly - pochodzi więc ona z wiarygodnego źródła. Nie znamy kontekstu rzeczonej sekwencji, ani roli, jaką odegra w niej Eros.

Ten ostatni, znany również pod przydomkiem Starfox, jest najmłodszym dzieckiem A'Larsa i Sui-San. W komiksach przedstawiano go przynajmniej początkowo jako rozmiłowanego w zabawie i hedonizmie kobieciarza. Jako Przedwieczny posiada jednak cały szereg mocy: nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, umiejętność latania, teleportacji i manipulacji energią kosmiczną - jest również nieśmiertelny.

Donnelly w drugim ze swoich twitterowych wpisów nazwał Eternals "najseksowniejszym filmem, jaki kiedykolwiek zrobił Marvel". Wpływ na taką opinię mają trzy czynniki:

Na tym nie koniec. Do sieci trafiło kilka nowych spotów telewizyjnych nadchodzącego filmu. W jednym z nich znalazła się wzmianka o... Supermanie. I tak jeden z Przedwiecznych, Phastos (Brian Tyree Henry), wraz ze swoją rodziną prowadzi życie z dala od cywilizacji. Jego syn, Jack, widzi jednak w telewizji fragment walki Eternals z Dewiantami, w której uczestniczą Ikaris (Madden) i właśnie Phastos. Chłopak mówi potem do ojca:

Tato, ten Superman w pelerynie i ty strzelacie laserami z oczu!

Spójrzcie sami:

https://twitter.com/iIsasfaust/status/1450314165508321280

Nawiązanie do Człowieka ze Stali jest najprawdopodobniej easter eggiem skierowanym bezpośrednio do szefa Marvel Studios, Kevina Feige. Przypomnijmy, że rozpoczynał on swoją karierę jako współpracownik legendarnego Richarda Donnera, reżysera filmu Superman z 1978 roku.

Mamy również okazję zobaczyć zdjęcia ze światowej premiery filmu - widać tu choćby kilku członków obsady produkcji:

Film Eternals zadebiutuje w polskich kinach 5 listopada.