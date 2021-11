Eternals - jaki wpływ na film miała Diuna? Są pierwsze prognozy box office produkcji

Empire

Eternals to kolejny film Kinowego Uniwersum Marvela, który wprowadza nowe postacie do świata tworzonego na ekranie przez Marvel Studios. Okazuje się, że w pewien sposób na pracę reżyserski Chloé Zhao przy widowisku MCU wpływ miała Diuna Denisa Villeneuve'a. W rozmowie z The Hollywood Reporter Zhao powiedziała, że współpraca Villeneuve'a z IMAX nad adaptacją powieści Franka Herberta była wielkim dobrodziejstwem dla jej własnej pracy przy Eternals. Reżyserka stwierdziła, że kanadyjski filmowiec pozwolił jej zobaczyć, to co zrobił z Diuną dla IMAX, a także podesłał kilka innych rzeczy, które mogłyby być dla Zhao inspiracją przy tworzeniu produkcji pod ekrany wielkoformatowe.

Ponadto reżyserka w tym samym wywiadzie przyznała, że jej oczekiwania związane z pracą z Marvel Studios pokryły się z rzeczywistością, ponieważ powiedziała, że ​​czuła się wspierana i chroniona przez ludzi, z którymi pracowała przy tworzeniu Eternals, co pozwoliło jej naprawdę „bawić się” swoją pracą.

Ponadto pojawiły się prognozy otwarcia filmu. Według portalu Deadline widowisko może zarobić w pierwszy weekend w Ameryce Północnej 75 mln dolarów. Bilety w przedsprzedaży na produkcję zanotowały tam drugi najlepszy wynik w 2021 roku, z 13 mln dolarów. Natomiast poza Ameryką Północną widowisko ma zanotować 60-75 mln dolarów, zatem na całym świecie w weekend film Marvela może zarobić 150 mln.

Eternals - premiera filmu w Polsce 5 listopada.