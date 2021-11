Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun opóźnia się przez spór. O co walczą studia?

fot. twitter.com/nacaomarve

Premiera filmu Spider-Man: Bez drogi do domu odbędzie się 17 grudnia 2021 roku, więc najwyższy czas wrzucić finałowy zwiastun, który zwiększy szum wokół widowiska i zachęci ludzi do wyprawy do kina. Czemu więc jeszcze go nie ma? Według Seana O'Connella z Cinemablend jest to związane z małym sporem pomiędzy Marvel Studios oraz Sony Pictures. Jedno studio chce pokazać w zwiastunie wszystkich Spider-Manów, czyli obok Toma Hollanda mieliby pojawić się Tobey Maguire i Andrew Garfield, a drugie studio jest temu przeciwne, najwyraźniej chcąc zostawić ich na sam film. Nie wiadomo jednak kto jest za którą opcją.

Na razie więc nie wiadomo, kiedy dojdą do porozumienia i wypracują tutaj jakiś kompromis. Wszyscy jednak są pewni, że pokazanie trzech Spider-Manów miałoby znaczenie w kontekście zwiększenia sprzedaży biletów, bo na film wybraliby się fani innych Pajączków, by ponownie zobaczyć ich na ekranie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Do sieci trafiło nowe zdjęcie Pajączka oraz grafiki na koszulkach. Niektóre widzieliśmy wcześniej, a jest kilka nowych. Zobaczcie je w pełnej galerii filmu.