Eternals, fani śpiewu i... małych kotków. Trwa promocja nowej serii

Humberto Ramos/Marvel

Informowaliśmy Was już niejednokrotnie, że począwszy od listopada na amerykańskim rynku mają ukazywać się kolejne odsłony nowej serii Eternals. Jej autorzy, scenarzysta Kieron Gillen i rysownik Esad Ribic, chcą stworzyć nowy rozdział w obrębie mitologii wymyślonej przez Jacka Kirby'ego; w ramach oficjalnego komunikatu prasowego już wcześniej zapewniali oni, że w ich opowieści znajdzie się "wszystko - sceny walk, horror, osobiste dramaty, emocje i wybuchy".

Przypomnijmy, że to także w tej historii do świata powieści graficznych na dobre powróci Thanos, który docelowo ma zmierzyć się z Przedwiecznymi. Wpływ na taki bieg rzeczy będą miały m.in. machinacje przy liniach czasowych; punktem wyjścia dla całej serii jest bowiem "wojna o całą historię", do której dojdzie tuż po tym, gdy tytułowa rasa bohaterów dokona "szokującego odkrycia".

Teraz Marvel zdecydował się zaprezentować kolejne okładki alternatywne do pierwszego zeszytu serii. Szczególną ciekawość wzbudza ta z nich, na której Sprite biegnie po ulicy - widać tu aż 5 małych kotków, znajdujących się blisko równie uroczego psa. Spójrzcie sami:

Eternals #1 - okładka alternatywna