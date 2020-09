Marvel - Thanos w końcu wraca do komiksów! Idzie na wielką wojnę z Eternals

Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił już, że Thanos wróci do świata komiksów w nadchodzącej serii Eternals. Przypomnijmy, że Szalony Tytan 2 lata temu poniósł śmierć z rąk Gamory w opowieści Inifnity Wars; całkiem niedawno mogliśmy go co prawda zobaczyć w zeszycie Guardians of the Galaxy #6, jednak nie była to ta wersja złoczyńcy, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dość powiedzieć, że został on wskrzeszony przy wykorzystaniu ciała swojego brata, Erosa aka Starfoxa, lecz proces transferu świadomości przerwali Strażnicy Galaktyki - antagonista zamienił się więc w swoistą wersję zombie, ostatecznie kończąc wessanym razem z Helą przez czarną dziurę.

Teraz Dom Pomysłów ujawnił, że Thanos odegra fundamentalną rolę w szykowanym reboocie serii Eternals, a po raz pierwszy zobaczymy go w jej drugiej odsłonie. Z udostępnionego opisu wynika, że złoczyńca stoczy wielką bitwę z należącym do Przedwiecznych Ikarisem, a wpływ na to starcie mogą mieć machinacje przy liniach czasowych. Tak prezentuje się okładka zeszytu:

Eternals #2 - okładka

Seria Eternals, której autorami są Kieron Gillen i Esad Ribic, ma stanowić reinterpretację stworzonej przez Jacka Kirby'ego mitologii Przedwiecznych. Jej centralnym punktem stanie się "wojna o całą historię", do której dojdzie po tym, gdy tytułowa rasa bohaterów dokona "szokującego odkrycia". Nie jest więc na razie jasne, w którym okresie historycznym rozegra się akcja tej opowieści.

Komiks Eternals #1 wejdzie na amerykański rynek 11 listopada.