Eternals - Gemma Chan o powrocie do MCU w innej roli

Źródło: Marvel

Eternals to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. W produkcji występuje Gemma Chan w roli Sersi, członkini tytułowej rasy. Jednak dla przypomnienia aktorka jest już znana fanom MCU. W widowisku Kapitan Marvel wcieliła się bowiem w Minn-Ervę, wojowniczkę elitarnego oddziału Kree, do którego należała tytułowa bohaterka. Chan w rozmowie z Empire stwierdziła, że jest bardzo szczęśliwa, że została tak ciepło ponownie powitana w MCU. Między jej dwoma filmami, w których wystąpiła wydarzyło się kilka crossoverów z postaciami Marvela, jednak Eternals zapowiada jako zupełnie inny projekt niż Kapitan Marvel, w innych czasach i z nowymi bohaterami. Chan dodała również, że kręcili to widowisko jak jakiś film niezależny, prawie w całości w plenerze, z użyciem naturalnego światła. Powiedziała, że to epicki, ambitny film.

Produkcja opowiada o losach tytułowej rasy, która powstała w wyniku eksperymentu Celestian. W obsadzie oprócz Chan znajdują się między innymi Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan i Brian Tyree Henry. Film wyreżyserowała zdobywczyni Oscara Chloé Zhao.

Eternals - premiera widowiska w USA 5 listopada.