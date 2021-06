Czarna Wdowa - ile minut większego obrazu w Imaxie?

Fot. Disney

Wielu wiernych fanów MCU od lat czekało na film, gdzie Natasha Romanoff będzie grała pierwsze skrzypce. Marzenia się spełniają i już 9 lipca 2021 roku będziemy mogli oglądać ulubioną bohaterkę na dużym ekranie. W związku z tym Imax zapowiedział w poniedziałek, że Czarna Wdowa zadebiutuje z 22 minutami wybranych momentów filmu we większym formacie obrazu, ekskluzywnie u nich.

Będzie to pierwszy film w „fazie czwartej” MCU i pierwszy z kinową premierą od 2019 roku, co na pewno jest kolejnym powodem do ekscytacji dla fanów. Będziemy mogli po raz kolejny oglądać Scarlett Johansson w roli Czarnej Wdowy i obserwować, jak potoczyły się jej losy po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Tym razem agentka będzie musiała zmierzyć się ze złoczyńcą nazywanym Taskmasterem.

Reżyserią zajmie się Cate Shortland, a producentem będzie Kevin Feige. W pozostałych rolach przy boku Natashy Romanoff będziemy mogli oglądać takie gwiazdy jak Florence Pugh, David Harbour i Rachel Weisz.

Zdaniem Imaxa większość filmów jest prezentowana w proporcjach nazywanych CinemaScope, czyli 2,40:1 – dlatego wydają się bardzo wysokie, ale niezbyt szerokie. W przypadku scen z Czarnej Wdowy proporcje będą wynosić 1.90:1, co daje widzom 26 procent więcej obrazu.

Czarna Wdowa - 09.07.2021