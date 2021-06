Loki - filmy Davida FInchera inspiracją dla serialu MCU. Nowe fragmenty

fot. Disney+

Kate Herron, reżyserka serialu Loki oraz scenarzysta Michael Waldron otwarcie mówią w rozmowie z mediami podczas wirtualnej konferencji prasowej, że filmy w reżyserii Davida Finchera były bardzo dużą inspiracją podczas tworzenia tej produkcji MCU, czyli należącej do świata Avengers. Co ciekawe, najwyraźniej nie są to tylko puste słowa, bo na początku czerwca 2021 roku w pierwszych opiniach na temat serialu pojawiały się argumenty o tym, jak świetnie inspirowany jest on kinem popularnego reżysera. Waldron za przykład tytułu Davida Finchera, który miał największy wpływ na scenarzystów wymienia Zodiaka. Jednak to nadal produkcja Marvel Studios osadzona w MCU, więc ma być humor - według opinii dziennikarzy będzie to czarny humor.

Kevin Feige wspomina, że gdy uśmiercali Lokiego w Avengers: Wojna bez granic, to był koniec tej postaci i nikt nie wiedział jakie będą plany. To zmieniło się podczas pracy na planie Avengers: Koniec gry. Wówczas serial już był zaplanowany i wszyscy wiedzieli, że za kilka lat ruszą prace.

Loki - fragmenty

W sieci opublikowano trzy fragmenty serialu Loki. Pierwszy z nich pokazuje dokładnie, co wydarzy się po scenie ucieczki z Avengers: Koniec gry. Uwaga na potencjalne spoilery.

Loki - premiera w Disney+ już 9 czerwca.