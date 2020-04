QUIZ: Marvel - rozpoznaj film po kadrze. Jak dobrze znasz świat Avengersów?

Avengers: Koniec gry to prawdziwa perła w koronie MCU, najbardziej dochodowej franczyzy kinowej wszech czasów, jak również bez dwóch zdań najważniejszego popkulturowego projektu obecnej doby. W jego skład wchodzą aż 23 filmy, od Iron Mana po Spider-Man: Daleko od domu. Wiemy, że wielu z Was obejrzało je wszystkie, często powtarzając seans swoich ulubionych produkcji Marvel Studios. Jeśli jednak sądzicie, że Kinowe Uniwersum Marvela nie ma przed Wami tajemnic, no cóż... Mówimy: sprawdzam!

Przygotowaliśmy dla Was quiz oparty na klasycznym schemacie "rozpoznaj film po kadrze". Jesteśmy niemal pewni, że przynajmniej część z zadań nie sprawi Wam większego problemu; znajdziecie tu jednak też ujęcia nieoczywiste, których przyporządkowanie do poszczególnych obrazów sprawia kłopoty nawet wśród członków redakcji.

Koniecznie poinformujcie nas w komentarzach, jaki uzyskaliście wynik - w ten sposób będziecie mogli porównać własny rezultat z osiągnięciami innych uczestników zabawy. Życzymy Wam, aby ten quiz niekoniecznie stanowił dla Was swoiste Endgame w odniesieniu do całego MCU...

Filmy Marvel Studios - znajdźcie seans na vod.naekranie.pl

Quiz nie poszedł Wam najlepiej? No cóż, to pewnie czas na to, abyście przypomnieli sobie filmy Marvel Studios - większość z nich znajdziecie na platformach streamingowych. Sprawdźcie teraz vod.naekranie.pl, aby dowiedzieć się, gdzie online i legalnie obejrzeć Avengers: Endgame, Spider-Man: Daleko od domu, Avengers: Wojnę bez granic i pozostałe odsłony MCU.

QUIZY naEKRANIE.pl

Jeśli nadal jesteście spragnieni weryfikowania swojej wiedzy filmowej, na naszej stronie znajdziecie także inne quizy, które pozwolą Wam zmierzyć się z popkulturą i nie tylko.