Eternals - kiedy rozgrywa się akcja? Ma to związek z poprzednim filmem o Pajączku

Ostatni zwiastun filmu Eternals dał widzom nieco więcej odpowiedzi na temat tego, w jakim momencie dzieje się akcja i czego dotyczyć będzie główny konflikt. Nie mamy więc wątpliwości, że wydarzenia zawarte w filmie rozgrywać się będą między innymi po filmie Avengers: Koniec gry, ponieważ wspomniane zostaje pokonanie Thanosa przez Avengers.

W wywiadzie dla Empire Magazine, producent Nate Moore odpowiedział na różne pytania dotyczące Eternals. Zdradził, że akcja rozgrywa się mniej więcej w tym samym czasie, co Spider-Man: Daleko od domu. Przypomnijmy, że był to pierwszy film po Avengers: Koniec gry, którego akcja rozgrywała się chwilę po pokonaniu Thanosa. Mamy więc potwierdzenie tego, co pokazują zwiastuny - Eternals będą mieli do wykonania zadanie spowodowane nagłym wzrostem populacji, co wyzwoliło potężną dawkę energii. Film ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Przedwieczni nie wtrącali się do tej pory w ziemskie konflikty. Producent dodaje, że mają bardzo konkretny powód, dla którego bohaterowie nie uczestniczyli w walce z Thanosem.

Jak jednak prezentuje się na ten moment linia czasowa 4. fazy MCU z uwzględnieniem seriali Disney+? Brak na ten moment oficjalnych informacji na ten temat, ale zaprezentujemy Wam naszą spekulację na ten temat w poniższej galerii (kolejność od najwcześniejszego czasu akcji do najpóźniejszego):

Eternals - premiera 5 listopada 2021 roku w kinach.