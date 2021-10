Eternals - reżyserka obawia się, że ten wątek będzie wycięty. Kevin Feige zapowiada, że to dopiero początek reprezentacji w MCU

Źródło: Marvel

Eternals są coraz bliżej premiery. Film jest bardzo chwalony za to, że dzięki gwiazdorskiej obsadzie wprowadza dużą różnorodność w superbohaterską franczyzę. Producent Nate Moore zaznaczył, że to niezwykle istotne, by widzowie, szczególnie dzieci, mogli zobaczyć siebie na ekranie. Zaznaczył jednak, że to nie jest głównym tematem filmu. Zależało im na tym, by wypadło to naturalnie. I ostatecznie to po prostu część tego, kim są bohaterowie. Dużo szumu krąży szczególnie wokół postaci Phastosa, pierwszego otwarcie homoseksualnego bohatera w MCU. Kevin Feige zapowiedział, że to dopiero początek - i że w komiksach mamy takich herosów od dawna.

materiały prasowe

Eternals - o reprezentacji w filmie

Jak mówi Moore:

Chcę, by film był o filmie, i myślę że wszyscy jesteśmy tego zdania. Według mnie oglądając produkcję odkryjesz, że wydaje się to czymś organicznym. A nie wbijaniem flagi, która mówi: hej, patrzcie, chodźcie zobaczyć to z tego powodu.

Reżyserka Chloé Zhao w ostatnim wywiadzie z IndieWire poruszyła za to inny temat. Artystka wyraziła nadzieję, że sceny Phastosa nie zostaną wycięte za granicą, jak działo się to w przeszłości. Za to aktor Haaz Steiman, który gra męża wspomnianej postaci w Eternals, potwierdził że widzowie zobaczą ich pocałunek na ekranie. Według niego wszyscy na planie płakali ze wzruszenia, gdy go oglądali.

Brian Tyree Henry To niezwykle ważne, żeby pokazać, jak kochająca i cudowna może być queerowa rodzina.jest niesamowitym aktorem i wprowadził dużo piękna do tej roli. W pewnym momencie widziałem dziecko w jego oczach. To ważne, by przypomnieć światu, że wszyscy w społeczności queer byliśmy kiedyś dziećmi. Zapominamy o tym, ponieważ zawsze postrzega się nas seksualnie, albo jako osoby buntownicze. Nie łączymy się z nimi w tym ludzkim aspekcie.

Eternals

Kumanil Nanjiani reklamuje Eternals. Kit Harington za to chciałby połączyć siły z Korgiem

Kumanil Nanjiani całkowicie przejął promocję produkcji. W nowym materiale filmowym wcielił się w narratora, który przedstawia widzom heroicznego Kingo, któremu pomaga banda pomocników z Eternals. Reakcja reszty obsady doskonale pokazuje, jaką chemię mają między sobą aktorzy.

Kit Harrington, który wciela się w Dane'a Whitmana w Eternals , nadrabia za to zaległości w filmach Marvela. Po obejrzeniu Thor: Ragnarok stwierdził, że chciałby w przyszłości połączyć siły z Korgiem. Odniósł się też do scen po napisach, o których zaczęło być głośno online. Jest zawiedziony całą sytuację i według niego fani powinni być w stanie cieszyć się filmem, za który zapłacili, zamiast przypadkiem trafiać na spojlery w Internecie.

Chloe Zhao stwierdziła za to, że jej zdaniem czterokrotna zwyciężczyni Oscara, Frances McDormand, byłaby otwarta na wstąpienie do MCU.