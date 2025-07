Avengers: Doomsday w 4 słowach. Aktor zapowiada epickie widowisko MCU

Marvel

Ebon Moss-Bachrach został spytany podczas brytyjskiej premiery filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, by opisać Avengers: Doomsday w czterech słowach. „Epicki. Tragiczny. Międzygalaktyczny. Gwiaździsty” — odpowiedział aktor, który na ekranie wciela się w superbohatera znanego jako Stwór.

Szczególnie drugie określenie nie powinno dziwić. W filmach Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry zginęło lub zakończyło swoją przygodę kilku ważnych herosów. Choć niektórzy z nich wrócili na ekran, na przykład Loki, sceny z nimi niesamowicie wzruszyły fanów w kinach. Wiele osób oczekuje więc, że podobnych emocji możemy spodziewać się po nadchodzącym widowisku Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday nadchodzi

Następny przystanek superbohaterów z Fantastycznej 4 po solowym filmie to występ w Avengers: Doomsday u boku pozostałych herosów z MCU. Było to nawet zapowiedziane w scenie po napisach Thunderbolts* i wielu widzów czeka na kolejny epicki crossover w uniwersum.

Z kolei Joseph Quinn, który w Fantastycznej 4 gra Ludzką pochodnię, w wywiadzie dla BBC opisał powrót Roberta Downeya Jr. do MCU jako „epicki” i „szalony”. Przypominamy, że odtwórca roli Iron Mana w Avengers: Doomsday zagra głównego złoczyńcę, Doktora Dooma. Niektórzy nie mogą się doczekać, by zobaczyć go znów na ekranie, inni uważają to za tani chwyt marketingowy ze strony zdesperowanego Marvela.

Premiera Avengers: Doomsday jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Będzie to start 6. fazy MCU. Dajcie znać, czy czekacie na film, czy może filmy Marvela już Wam się przejadły. Czekamy na komentarze!

