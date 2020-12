Eternals: nowe zdjęcia figurek pozwalają przyjrzeć się wizerunkom postaci. Nowa informacja o bohaterce Angeliny Jolie

fot. Marvel

Eternals to nadchodzący film Marvela opowiadający o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia figurek, które pozwalają fanom przyjrzeć się Ikarowi i części pozostałych bohaterów - fotografie figurek ukazują m.in. fragmentaryczny design kostiumów.

Opis postaci z pudełka zdradza też, że Thena Angeliny Jolie to "de facto partnerka Gilgamesza":

Najsilniejszy i najmilszy z Przedwiecznych, Gilgamesz, staje się de facto partnerem Theny, kiedy wydarzenia z przeszłości skażą ich na wygnanie, odejście od innych Eternalsów.

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1343288586544799748