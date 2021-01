Eternals - reżyserka potwierdza, że napisała ostatnią wersję scenariusza. Chwali wolność artystyczną w MCU

fot. Marvel

Eternals to nadchodzący film Marvela opowiadający o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

Za reżyserię filmu odpowiedzialna jest Chloé Zhao, która w jednym z wywiadów potwierdziła, że sama napisała ostateczną wersję scenariusza do filmu MCU. Tym samym miała możliwość wnieść swoją wrażliwość i nadać całości bardziej autorski sznyt. Dodała także, że trudno byłoby jej tworzyć film, gdyby nie uczestniczyła w większości procesu pisania scenariusza.

fot. Marvel

Reżyserka chwali również współpracę z Kevinem Feige, który zaufał jej na tyle, że mogła tworzyć film przy pełnej swobodzie artystycznej. Producenci filmu byli także ciągłym wsparciem dla Zhao, dzięki czemu mogła powstać produkcja jednocześnie widowiskowa i intymna.