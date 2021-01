Eternals - wyciekło nowe zdjęcie figurki Ikarisa. Lepsze spojrzenie na bohatera

Źródło: Marvel

Eternals to nadchodzący film Marvela opowiadający o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

Teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia figurki przedstawiającej postać Ikarisa (Richard Madden). Dzięki temu możemy lepiej przyjrzeć się kostiumowi lidera drużyny. Zobaczcie:

https://twitter.com/ETERNALSnews/status/1345064134895923202

Eternals - premiera 5 listopada 2021.