Eternals to manipulanci, jakich mało. Sersi zrobiła właśnie z Iron Mana przynętę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Dziś w Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Eternals #5, kolejna odsłona serii ze scenariuszem Kierona Gillena i rysunkami Esada Ribica. W chwili obecnej Przedwieczni prowadzą wielopoziomową bitwę z Thanosem, który wcześniej zabił ich lidera, Zurasa. Wiele wskazuje na to, że w szeregach tytułowej grupy znajduje się zdrajca, który współpracuje z Szalonym Tytanem - do jego odnalezienia Sersi postanowiła wykorzystać Iron Mana.

Tony Stark stawił się na kolacji z bohaterką, przy czym ta ostatnia zaaranżowała spotkanie wyłącznie po to, by włożyć do głowy herosa taką wizję rzeczywistości, która miałaby zapobiec dalszemu wtrącaniu się Avengers w sprawy Eternals. Rozmowa przybrała jednak nieoczekiwany obrót: Sersi zaczęła coraz mocniej manipulować umysłem Iron Mana, próbując go nawet nakłonić do zabicia Reeda Richardsa. To właśnie wtedy jej poczynania przerwał inny z Przedwiecznych, Gilgamesz, prowadzący w sprawie Thanosa własne śledztwo.

Zobaczcie sami:

Eternals #5 - plansze

Koniec końców okazało się, że Sersi kolacją ze Starkiem chciała jedynie zwabić Gilgamesza, który został później pojmany przez Ikarisa. Wygląda na to, że manipulacje bohaterki - nawet ta w postaci nakłaniania do zabójstwa Richardsa - były jedynie częścią jej planu.