Eternals - wyciekły szkice koncepcyjne złoczyńców. MCU jeszcze nie widziało takich demonów

fot. twitter.com/UEternals

Eternals mieli mieć premierę w listopadzie 2020 roku, ale przez opóźnienie o rok, wyciekło sporo różne materiałów promocyjnych zanim jeszcze promocja w ogóle została oficjalnie rozpoczęta. Na razie w oficjalnej promocji nie widzieliśmy Dewiantów, ale dzięki szkicom koncepcyjnym, możemy zobaczyć jakie wizje były brane pod uwagę podczas pracy nad superprodukcją MCU. Szkice koncepcyjne nie są oczywiście w 100% finalnie zgodne z tym, co zobaczymy na ekranie, ale pozwala to przyjrzeć się stylowi, a ten pokazuje, że będą to zupełnie inne czarne charaktery niż do tej pory widzieliśmy w MCU.

Eternals - szkice koncepcyjne

Eternals - szkice koncepcyjne

Na razie w oficjalnej promocji nie wyjawiono wyglądu Dewiantów. Najpewniej zobaczymy ich dopiero w pełnym zwiastunie Eternals.

Kim są Dewianci?

Swego czasu Piotr Piskozub tak opisywał komiksową zależność pomiędzy Przedwiecznymi (tytułowymi Eternals), Dewiantami i ludźmi.

Pierwsi z nich byli wizualnie przepięknymi i nieśmiertelnymi istotami, w dodatku obdarzonymi przeróżnymi supermocami. Z kolei Dewianci odpychali swoją brzydotą, mogli także umrzeć. U zarania naszej cywilizacji obie rasy żyły wśród ludzi - nasi przodkowie brali więc Przedwiecznych za bogów (Zuras to pierwowzór Zeusa, Makkari Merkurego, a Thena Angeliny Jolie Ateny, przy czym bogowie Olimpu i Przedwieczni to nie te same postacie, zdarzało im się nawet prowadzić ze sobą wojnę), natomiast Dewiantów za demony i potwory. Napięcia pomiędzy członkami obu grup narastały (niekiedy wpływ na to miało pojawianie się Celestian), jednak to rozłam w obrębie Przedwiecznych okazał się mieć największe skutki. Podzielili się oni na frakcje dobrego Kronosa i złego Uranosa. Wygrała pierwsza z grup - druga została wypędzona. Kronos z sojusznikami został na Ziemi, poplecznicy Uranosa założyli kolonię na Tytanie, jednym z Księżyców Saturna. To tam narodził się Thanos.

Eternals - kim są bohaterowie?