Eternals - nowa zapowiedź. Widzimy rodzinę pierwszego superbohatera LGBTQIA+ w MCU

Fot. Marvel/thedirect.com

Eternals wypuściło już finałowy zwiastun widowiska, jednak wygląda na to, że spoty telewizyjne promujące film nadal mogą nas zaskoczyć. W nowej trzydziestosekundowej zapowiedzi możemy zobaczyć więcej Dewiantów w akcji, a także zbliżenia na Kingo czy Thenę. Ikaris za to w typowym dla MCU humorze podkreśla, że nie nosi peleryny, co może być mrugnięciem okiem do osób porównujących go do Supermana. Zapowiada się na to, że drużyna wyszła już z cienia, co może być znakiem, że niedługo staną się równie rozpoznawalnymi herosami co Avengersi.

Fot. Marvel

Eternals - ta zapowiedź pokazuje życie rodzinne pierwszego superbohatera LGBTQIA+

Eternals przedstawi pierwszego superbohatera w MCU, który będzie częścią społeczności LGBTQIA+. Jest nim Phastos, grany przez Briana Tyree Henry'ego. Heros będzie miał męża, a także synka. Ten aspekt jego życia zostanie pokazany na ekranie, a nie tylko wspomniany jak w innych projektach. Przedsmak tego można zobaczyć w poniższej zapowiedzi, w której jest scena, gdy cała trójka stoi na zewnątrz domu, rozmawiając z Ikarisem i Sersi. Dzieciak zdecydowanie wygląda na wielkiego fana superbohaterów.

Eternals - sceny z nowej zapowiedzi

W tej zapowiedzi nowe sceny są pomieszane z tymi, które mogliśmy już zobaczyć w poprzednich zwiastunach. Eternals z pewnością wprowadzi więcej reprezentacji do filmów MCU. Cała drużyna superbohaterów jest bardzo zróżnicowana. Może to narazić studio na krytykę. Jednak Marvel w ostatnim czasie jest bardzo otwarty na nowe pomysły, co widać po Shang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni.. I prawdopodobnie planuje utrzymać ten trend w przyszłości.

Zbliżenie na syna superbohatera.

Eternals - te figurki pokazują stroje herosów

Eternals - Ajak

Eternals - premiera 5 listopada 2021 roku. Czekacie?