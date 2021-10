Gwiezdne Wojny - Chloe Zhao za sterami filmu? Intrygujący komentarz reżyserki Eternals

Empire

Ciekawa wypowiedź Chloé Zhao pojawiła się w rozmowie z Alem Hornerem z Empire. Reżyserka superprodukcji Eternals i zdobywczyni Oscara za Nomadland, otwarcie mówi o tym, jak Gwiezdne Wojny są bliskie jej sercu i jaką ważną rolę odegrały w jej życiu. Dziennikarz bezpośrednio zadał pytanie, czy chciałaby wyreżyserować film osadzony w uniwersum Star Wars.

Jej odpowiedź jest intrygująca z uwagi na podkreślenie, że musi ostrożnie dobierać słowa.

- Muszę ostrożnie podejść do tego, co tutaj powiem. [śmiech]. Tak, powiedzmy, że jest to świat, który darzę ogromnym szacunkiem, ponieważ był ważną częścią mojego życia.

Od razu w mediach społecznościowych rozpoczęto spekulacje. Pojawiło się założenie, że być może Kevin Feige, który jest niezwykle zadowolony ze współpracy przy Eternals, mógłby ją ściągnąć do Gwiezdnych Wojen, które ma wyprodukować. Ma juz Michaela Waldrona, twórcę Lokiego i scenarzystą filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, pracującego nad tym projektem. W końcu po raz pierwszy przy promocji filmu MCU ekipa Feige'a podjęła decyzję, by promować go nazwiskiem reżyserki z uwagi na to, jaką wyjątkową postacią jest Zhao i jakim gorącym nazwiskiem jest obecnie w Hollywood. Wcześniej nigdy nie wykorzystano takiego motywu w promocji.

Eternals - premiera 5 listopada 2021 roku tylko w kinach.