Eternals - historia w dwóch okresach czasu? Nowe informacje

Jak donosi Comicbook.com w nowej informacji prasowej Marvel Studios pojawił się znaczący szczegół Eternals. Historia ma być opowiadana w dwóch okresach czasu. Jak czytamy, pierwszy rozgrywa się w przeszłości i pokazuje, jak tytułowi bohaterowie działają jako zgrana drużyna i rodzina. Drugi osadzony jest w teraźniejszości i pokazuje ich jako rozbitą grupę żyjącą wśród ludzi. Nadchodzące zagrożenie ze strony Dewiantów, oznacza, że muszą odłożyć na bok swoje konflikty i znów stać się grupą.

Do tej pory słyszeliśmy, że Eternals rozgrywa się na przestrzeni tysięcy lat, więc nowy opis dodaje trochę kontekstu do fabularnego sensu. Przypomnijmy, że według zapowiedzi producentów Eternals ma również pokazać całkowicie nowe rejony MCU, które do tej pory były nieznane.

Eternals

Wiemy, że Kit Harington gra postać, która w komiksach była superbohaterem zwanym Black Knight. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że tak też będzie w filmie. Jednak do sprzedaży trafia gadżet w postaci pierścienia tej postaci, na którym widzimy emblemat, który Black Knight miał na swojej zbroi.

https://twitter.com/EternalsNews/status/1444087218474262541

https://twitter.com/EternalsBRA/status/1443985874832826419

https://twitter.com/BestofKitH/status/1444035576248745984

Eternals - premiera tylko w kinach 5 listopada 2021 roku.