fot. materiały prasowe

Nowy zwiastun filmu Eternity trafił do sieci. Główne role grają Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff z filmów Marvela), Miles Teller (Wąwóz) oraz Callum Turner (Władcy przestworzy). Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Toronto, gdzie zebrał dobre recenzje. Według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków, ma 86% pozytywnych recenzji.

Eternity - pełny zwiastun

Eternity - opis fabuły

Historia rozgrywa się w zaświatach, gdzie dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie chcą spędzić wieczność. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed niemożliwym wyborem między mężczyzną, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), a swoją pierwszą miłością (Callum Turner), który zmarł młodo na wojnie i czekał dekady na jej przybycie.

Za produkcję odpowiadają Trevor White i Tim White, nominowani do Oscara producenci. Freyne napisał scenariusz wspólnie z Patem Cunnane’em. W obsadzie znaleźli się również John Early, Olga Merediz oraz Da’Vine Joy Randolph.

Eternity - premiera w USA odbędzie się 26 listopada, a w Polsce 28 listopada w kinach.