Euforia 3. sezon - pełna obsada ujawniona. Wśród nowych nazwisk internetowa celebrytka

Obsada hitu Euforia naprawdę się rozrosła. Do obsady dołączyło kilkanaście nowych nazwisk. Pełną listę znajdziecie poniżej. Dajcie znać, kogo chcecie zobaczyć najbardziej na ekranie.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  euforia 
hbo
Znamy już pełną obsadę 3. sezonu Euforii. Ujawniono aż 17 nowych nazwisk na czele z internetową celebrytką Trishą Paytas, nominowaną do nagrody Emmy artystką Natashą Lyonne i znanym z Bękartów wojny aktorem Eli Rothem. Pełną listę znajdziecie poniżej. 

Euforia 3. sezon - obsada w komplecie 

Właśnie ogłoszono, że do obsady Euforii dołączyli: Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Eli Roth, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon i Sam Trammell.

Wśród nowych członków obsady, których poznaliśmy już wcześniej, są także: Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten i Asante Blackk.

Na ekranie zobaczymy też takich aktorów jak: Alanna Ubach (Suze), Daeg Faerch (Mitch), Melvin Bonez Estes (Bruce), Paula Marshall (Marsha), Sophia Rose Wilson (BB), Zak Steiner (Aaron), Dominic Fike (Elliot), Nika King (Leslie).

Na ekran powrócą oczywiście: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry i Colman Domingo. To oni są główną częścią obsady i wokół ich postaci rozgrywa się fabuła serialu. 

Euforia 3. sezon - kiedy premiera?

Euforia wróci wiosną 2026 roku. 3. sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Potwierdzono, że nastąpi przeskok czasowy i bohaterowie nie będą już uczęszczali do liceum. Na pewno może znacznie wpłynąć to na klimat produkcji, do tej pory klasyfikowanej jako serial młodzieżowy. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  euforia 
hbo
Powiązane seriale

8,2

2019
Euforia
Oglądaj TERAZ Euforia Dramat

