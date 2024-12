Nowe informacje odnośnie trzeciego sezonu Euforii! Wypowiedział się sam Colman Domingo

Fot. HBO

Reklama

Colman Domingo opowiedział o pomyśle na 3 sezon Euforii, stwierdzając, że jest on wart przedłużającego się wyczekiwania.

Euforia – wypowiedzi Colmana Domingo

W wywiadzie dla Variety Domingo opowiedział o wizji producenta Sama Levinsona na 3 sezon serialu.

Nie widziałem scenariusza, ale trochę o tym słyszałem i te rzeczy są fantastyczne. To postacie, które znamy i towarzyszymy im w podróży, walczymy za nich, tak jak oni walczą o swoje miejsce na świecie. Wszyscy doświadczają przełomów na wiele sposobów. To tyle, czego się dowiedziałem.

Aktor zapewnił też fanów, że warto czekać na trzeci sezon.

Myślę, że to jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie Sam kiedykolwiek stworzył. A to tylko opierając się na rzeczach, jakie on sam mi powiedział. On był jak "Pozwól mi tylko powiedzieć trochę o tym". To, co mi powiedział, zaparło mi dech w piersiach. Myślę, że to będzie niesamowite, niesamowity sezon trzeci, na który warto czekać. Dostarczymy to, obiecuję wam.

Zdjęcia do trzeciego sezonu Euforii mają rozpocząć się w styczniu. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących fabuły, poza tym, że Zendaya potwierdziła w jednym z wywiadów, że na pewno dojdzie do przeskoku w czasie.

Zobacz także:

Pierwsze dwa sezony są dostępne na platformie Max.