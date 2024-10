Euforia z przeskokiem w czasie. Zendaya zapowiada 3. sezon

fot. HBO (Euforia)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w trzecim sezonie serialu Euforia ma być przeskok w czasie. Zendaya w nowej rozmowie z dziennikarzem portalu Entertainment Weekly skomentowała ten fakt.

Euforia - przeskok w czasie

Dla aktorki jest to ważne i potrzebne, aby ten przeskok w czasie mógł wyrwać bohaterów z ich dotychczasowego środowiska.

- To ważne, ponieważ jest określona liczba dramatów, jakie można pokazywać w trakcie życia w liceum.

Zendaya przyznaje, że nie może zdradzić absolutnie żadnych informacji o tym, co zobaczymy w nowych odcinkach. Jest jednak podekscytowana tym, jak fascynujące będzie odkrywanie dalszych losów Rue.

- Nie wiem dokładnie, jak ten sezon będzie wyglądać, ale wiem, że dojdzie do przeskoku w czasie. To będzie fascynujące, by zobaczyć i zrozumieć tych bohaterów poza kontekstem liceum. I jak to wszystko, co widzieliśmy, kiedy byli dziećmi w liceum, wpłynie na ukształtowanie ich jako dorosłych ludzi.

Potwierdzono, że prace na planie ruszą w styczniu 2025 roku.