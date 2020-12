Europejskie Nagrody Filmowe 2020: Na rauszu z Mikkelsenem zgarnia pule

fot. Zentropa Entertainments/Nordisk Film

Duńskie Na rauszu wyrasta na mocnego oscarowego faworyta. Film zgarnął Europejskie Nagrody Filmowe 2020 w każdej kategorii, w której był nominowany! Nie jesteśmy tym zaskoczenie, o czym możecie przeczytać w recenzji Na rauszu.

Oznacza to, że nagrodzono tę produkcję w kategoriach: najlepszy film, reżyser, aktor (Mads Mikkelsen) i scenarzyści. Biorąc pod uwagę kapitalne recenzji i kolejny deszcz nagród kwestia Oscarów jest tutaj więcej niż pewna.

Europejskie Nagrody FIlmowe 2020 - laureaci

EUROPEJSKI FILM

Na rauszu

EUROPEJSKI REŻYSER

Thomas Vinterberg, Na rauszu

EUROPEJSKI AKTOR

Mads Mikkelsen, Na rauszu

EUROPEJSKA AKTORKA

Paula Beer, Undine

EUROPEJSKIE ODKRYCIE

Carlo Sironi, Sole



EUROPEJSKI SCENARZYSTA

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm, Na rauszu

EUROPEJSKI DOKUMENT

Collective, Alexander Nanau

EUROPEJSKA KOMEDIA

The Big Hit, reż. Emmanuel Courcol

EUROPEJSKA ANIMACJA

Josep, reż. Aurel

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Matteo Cocco, Hidden Away

NAJLEPSZY MONTAŻ

Maria Fantastica Valmori, Once More Unto The Breach

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Cristina Casali, The Personal History Of David Copperfield

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Ursula Patzak, Hidden Away

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Yolanda Pina, Felix Terrero, Nacho Diaz, The Endless Trench

NAJLEPSZA MUZYKA

Dascha Dauenhauer, Berlin Alexanderplatz

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Yolande Decarsin, Little Girl

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Inaki Madariaga, The Platform