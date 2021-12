Europejskie nagrody filmowe 2021: Aida zgarnie pulę. Pełna lista zwycięzców

fot. Indie Sales/Deblokada Film

Europejskie nagrody filmowe 2021 to sukces filmu Aida, który zebrał trzy wyróżnienia w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka oraz najlepsza reżyserka. Jeśli to z mało dla Was, by zachęcić do obejrzenia tego dziełą przypominamy, że Piotr Piskozub dał temu filmowi 9/10. W jego recenzji możecie przeczytać takie słowa:

Na mapie naszego życia istnieją punkty, z których nie można się wydostać. Funkcjonujące niejako poza czasem i przestrzenią, działające na zasadzie potężnych blokad, których nie są w stanie sforsować ani sesje terapeutyczne, ani coś, co moglibyśmy określić jako powrót do normalności. To właśnie o nich opowiada wybitna Aida

Europejskie Nagrody Filmowe 2021 - laureaci

EUROPEJSKI FILM

Aida

EUROPEJSKI REŻYSER

Jasmila Žbanić - Aida

EUROPEJSKI AKTOR

Anthony Hopkins – Ojciec

EUROPEJSKA AKTORKA

Jasna Đuričić – Aida

EUROPEJSKI SCENARZYSTA

Florian Zeller & Christopher Hampton – Ojciec

EUROPEJSKI DOKUMENT

Flee, reż. Jonas Poher Rasmussen

EUROPEJSKA KOMEDIA

Ninjababy, reż: Yngvild Sve Flikke

EUROPEJSKA ANIMACJA

Flee, reż. Jonas Poher Rasmussen

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Crystel Fournier – Great Freedom

NAJLEPSZY MONTAŻ

Mukharam Kabulova – Unclenching The Fists

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Marton Agh – Natural Light

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Michael O’Connor – Ammonite

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Flore Masson, Olivier Alfonso, Antoine Mancini – Titane

NAJLEPSZA MUZYKA

Nils Petter Molvaer, Peter Brotz-Mann – Great Freedom

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Gisle Tveito, Gustaf Berger – The Innocents

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Peter Hjorth, Fredrik Nord – Lamb